Brasileira é expulsa do 'BBB' argentino e se recusa a deixar casaReprodução
A atitude provocou uma discussão entre as participantes e a situação chegou perto de uma agressão física. Diante do episódio, o "big boss" determinou que as duas deixassem a competição imediatamente.
Ao ser informada sobre a expulsão, Campanita deixou claro que não pretendia cumprir a ordem. "Ai, não, amado! Agora sim que não vou embora. Não vou embora. Agora sim que não vou", afirmou.
A brasileira também contestou a decisão da produção e negou ter agredido Danelik. "Acho horrível. Não, não, não. Não vou sair de maneira nenhuma porque acho horrível, amado. Nunca na minha vida agredi ninguém", disse.
Mariela Prieto, responsável por possibilitar o retorno de Campanita ao programa após sua eliminação pelo voto do público, tentou convencê-la a aceitar a decisão. A brasileira, no entanto, manteve a resistência e foi até o confessionário, onde continuou questionando a expulsão entre lágrimas.
"Eu não vou sair de maneira nenhuma porque acho horrível, amado. Eu nunca a agredi, amado. Nunca nem a ninguém na minha vida fiz isso", afirmou.
Após a resistência da participante, a equipe de segurança entrou em ação para retirá-la da casa e cumprir a decisão da produção. Assista:
️ ENTRÓ PRODUCCIÓN A SACARLA: Campanita se negó a salir de la casa de Gran Hermano Argentina, tras ser expulsada, y la producción ingresó a una mujer encapuchada para sacarla.— nacho con O (@NachoConO) August 28, 2026
— Esto es CINE #GranHermano pic.twitter.com/0ferbl95qn
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