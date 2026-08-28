Brasileira é expulsa do 'BBB' argentino e se recusa a deixar casa - Reprodução

Brasileira é expulsa do 'BBB' argentino e se recusa a deixar casaReprodução

Publicado 28/08/2026 22:50

Rio - Uma participante brasileira protagonizou um momento de tensão no Gran Hermano Generación Dorada, versão argentina do Big Brother . Steffany "Campanita" Pereira, nascida em Foz do Iguaçu, foi expulsa do reality nesta quinta-feira (27), mas se recusou a deixar a casa e precisou ser retirada pela equipe de segurança.

A decisão também atingiu Danelik Galazán, que participou do mesmo confronto e deixou o programa sem resistência. A confusão começou na noite anterior, quando Campanita retirou de um dos quartos fotografias dos filhos de Solange Abraham e Jennifer "Pincoya" Galvarini.



A atitude provocou uma discussão entre as participantes e a situação chegou perto de uma agressão física. Diante do episódio, o "big boss" determinou que as duas deixassem a competição imediatamente.



Ao ser informada sobre a expulsão, Campanita deixou claro que não pretendia cumprir a ordem. "Ai, não, amado! Agora sim que não vou embora. Não vou embora. Agora sim que não vou", afirmou.



A brasileira também contestou a decisão da produção e negou ter agredido Danelik. "Acho horrível. Não, não, não. Não vou sair de maneira nenhuma porque acho horrível, amado. Nunca na minha vida agredi ninguém", disse.



Mariela Prieto, responsável por possibilitar o retorno de Campanita ao programa após sua eliminação pelo voto do público, tentou convencê-la a aceitar a decisão. A brasileira, no entanto, manteve a resistência e foi até o confessionário, onde continuou questionando a expulsão entre lágrimas.



"Eu não vou sair de maneira nenhuma porque acho horrível, amado. Eu nunca a agredi, amado. Nunca nem a ninguém na minha vida fiz isso", afirmou.



Após a resistência da participante, a equipe de segurança entrou em ação para retirá-la da casa e cumprir a decisão da produção. Assista: