Ex bbb Jordana, em story do Instagram, mostrando conversa com esteticista sobre procedimento nos lábios - Reprodução / Instagram

Ex bbb Jordana, em story do Instagram, mostrando conversa com esteticista sobre procedimento nos lábiosReprodução / Instagram

Publicado 03/05/2026 11:08

Rio - Jordana, ex-participante do "BBB 26", abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram. na noite deste sábado (2) e aproveitou para responder comentários sobre os lábios e falar abertamente sobre procedimentos estéticos que realizou. No vídeo, ela explicou que decidiu se pronunciar depois de ver a repercussão do assunto fora do programa.

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"Virou uma polêmica aqui fora", afirmou. Segundo Jordana, parte do público elogiou sua boca, enquanto outros passaram a questionar se o volume era natural ou resultado de procedimento. "Muita gente elogiando, mas também muita gente questionando se era natural ou não, outras pessoas criticando, falando que eu tinha exagerado", disse. "A minha boca, desde criança, ela sempre foi um assunto na minha vida. Quando eu era criança, na escola, eu sofria muito bullying por conta da minha boca", contou.



Jordana também associou o incômodo ao clima de Brasília, cidade onde mora desde pequena. "Aqui o clima é extremamente seco. O meu nariz sangra, a pele resseca", disse. Segundo ela, os lábios também sofrem com esse ressecamento. "Eu sempre tive a boca carnuda, a boca volumosa, e isso era uma coisa que feria muito, rachava a minha boca".



Foi nesse contexto, segundo a influencer, que aderiu ao procedimento estético. Jordana afirmou que a esteticista que a acompanha sugeriu o uso de ácido hialurônico com foco em hidratação. "A minha amiga pessoal, que é minha esteticista, que faz todos os meus procedimentos, me sugeriu a gente fazer essa aplicação com ácido hialurônico para hidratar os meus lábios", explicou. "Não posso afirmar para vocês que eu nunca coloquei ácido, porque eu coloquei. Mas também não é mentira que eu nunca coloquei um ácido: eu coloquei, só que para esse fim". "Virou uma polêmica aqui fora", afirmou. Segundo Jordana, parte do público elogiou sua boca, enquanto outros passaram a questionar se o volume era natural ou resultado de procedimento. "Muita gente elogiando, mas também muita gente questionando se era natural ou não, outras pessoas criticando, falando que eu tinha exagerado", disse. "A minha boca, desde criança, ela sempre foi um assunto na minha vida. Quando eu era criança, na escola, eu sofria muito bullying por conta da minha boca", contou.Jordana também associou o incômodo ao clima de Brasília, cidade onde mora desde pequena. "Aqui o clima é extremamente seco. O meu nariz sangra, a pele resseca", disse. Segundo ela, os lábios também sofrem com esse ressecamento. "Eu sempre tive a boca carnuda, a boca volumosa, e isso era uma coisa que feria muito, rachava a minha boca".Foi nesse contexto, segundo a influencer, que aderiu ao procedimento estético. Jordana afirmou que a esteticista que a acompanha sugeriu o uso de ácido hialurônico com foco em hidratação. "A minha amiga pessoal, que é minha esteticista, que faz todos os meus procedimentos, me sugeriu a gente fazer essa aplicação com ácido hialurônico para hidratar os meus lábios", explicou. "Não posso afirmar para vocês que eu nunca coloquei ácido, porque eu coloquei. Mas também não é mentira que eu nunca coloquei um ácido: eu coloquei, só que para esse fim".

Segundo ela, foram aplicados 0,3 ml no lábio superior e 0,4 ml no inferior. A ex-BBB insistiu na diferença entre o procedimento que fez e o volume natural dos lábios. "Não dá para olhar para a minha boca e falar assim: ‘A boca dela é grande, carnuda, porque ela colocou um ácido. Eu sempre tive bocão". Ainda assim, reforçou que não vê problema em procedimentos estéticos. "Se não fosse, se eu não tivesse bocão e se eu tivesse colocado, não teria problema nenhum".



Jordana também aproveitou a resposta para defender que esse tipo de escolha não deve ser tratada como tabu. "Eu também não acho que procedimento estético seja demérito para absolutamente ninguém". Em outro trecho disse que cada mulher deve ter liberdade para decidir o que quer fazer com a própria aparência "sem ser julgada por isso".



Por fim, ela reforçou. "Foi a primeira e a última vez que eu vim falar sobre isso”, afirmou. Depois, completou: “Vamos respeitar o que cada um quiser fazer de si com a sua vida".

Confira o vídeo na íntegra: