Ana Paula soube da morte do pai, Gerardo Renault, na casa do 'BBB 26'Reprodução/Instagram
Ana Paula diz que teria desistido do 'BBB 26' caso pai tivesse morrido dias antes
'Quando eu saí de casa, me despedi do meu pai', disse a campeã do reality show da Globo
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Campeã da edição esteve em Belo Horizonte, neste sábado (25), onde também participou da missa de sétimo dia do pai
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