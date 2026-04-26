Marciele Albuquerque como Cunhã-Poranga - Reprodução / Instagram

Marciele Albuquerque como Cunhã-PorangaReprodução / Instagram

Publicado 26/04/2026 14:16

Rio - Marciele Albuquerque participou, neste sábado (25), do lançamento do álbum "Brinquedo que Canta Seu Chão", do Boi Caprichoso, no Sambódromo de Manaus, e foi recebida pelo público com um coro de "Poranga Purã". A apresentação da ex-BBB 26 ganhou repercussão por reunir, no mesmo momento, dois universos que marcaram sua trajetória recente: o Festival de Parintins e a passagem pelo reality.



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o coro da plateia falando PORANGA PURÃ



tia Milena corre aqui pic.twitter.com/c3q0PapCKK — Naay (@itstarliing) April 26, 2026

O evento começou às 21h, com entrada gratuita, e reuniu torcedores e admiradores da Nação Azul e Branca em uma noite dedicada à apresentação oficial das toadas do Caprichoso para o Festival de Parintins 2026. Marciele esteve entre as atrações confirmadas para a programação ao lado de outras figuras do boi, como a sinhazinha da fazenda Valentina Cid, a rainha do folclore Cleise Simas, a porta-estandarte Marcela Marialva e o pajé Erick Beltrão.Antes mesmo do reality, Marciele já tinha ligação direta com o Caprichoso por ocupar o posto de cunhã-poranga, que representa a mulher indígena em uma performance marcada por força, expressão corporal e apelo cênico, sendo, portanto, um item de grande destaque na arena e um dos momentos mais aguardados do espetáculo.Durante a apresentação, a plateia puxou o coro de "Poranga Purã", expressão que ficou conhecida no "BBB 26" depois que tia Milena trocou "Cunhã Poranga" ao se referir à ex-BBB em uma festa. A fala viralizou, circulou nas redes e passou a ser repetida pelo público como uma brincadeira ligada às duas.No Sambódromo, a brincadeira apareceu misturada à celebração da artista em seu espaço de origem. "Imagina você, de forma totalmente despretensiosa, dizer duas palavras que iriam viralizar e enaltecer ainda mais a arte de outra participante. Milena tem que ver a Poranga Purã Marciele ao vivo. Será o reencontro da temporada", escreveu um perfil no X, antigo Twitter. Outro usuário comentou: "Nem sei se a Milena tá sabendo o que virou".Também houve reações voltadas à performance em si. “É um espetáculo! Dança muito!”, escreveu uma internauta. Outro perfil resumiu: “Nossa, lindo demais!”. Em meio aos comentários, uma usuária ainda perguntou se esse tipo de apresentação se repete com outros itens do boi, ao que outra pessoa respondeu que os itens de dança individual também costumam ter momentos próprios em dias de show e durante o festival."Brinquedo que Canta Seu Chão" será o tema levado pelo Caprichoso ao Festival de Parintins 2026, marcado para os dias 26, 27 e 28 de junho. O álbum conta com 20 toadas e vai conduzir a apresentação do boi azul e branco nas três noites de disputa. Entre os nomes confirmados na programação do lançamento estavam Júlio Persil, Klinger Jr., Caetano Medeiros, Patrick Araújo, Edmundo Oran, Júnior Paulain, Edilson Santana, Arlindo Neto e Alonso Júnior.