Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena LageReprodução / Instagram
O assunto começou quando a mãe de Juliano reagiu a uma brincadeira envolvendo maternidade. "Acho muita sacanagem falar que eu sou tua mãe biológica, tá?", disse. Milena entrou na conversa em seguida: "E quem é o meu pai? É o Xamã, será?".
Pouco depois, o gato de Juliano apareceu na transmissão. Ao vê-lo, Milena comentou: "Ó, o gatinho, miau. Oi, gatinho". Na sequência, puxou o assunto do aniversário de Ana Paula. "Ô Juliano, nós temos que dar um presente pra Ana Paula, aniversário dela está chegando".
Em resposta, Juliano brincou: "Vamos dar um gatinho pra ela? Ela vai amar", sugeriu. A ideia seguiu em tom de brincadeira. "Vamos dar um bicho pra ela? Vamos dar um animal vivo pra ela?", perguntou Milena. Juliano concordou na hora: "Vamos. Vamos". Em seguida, a ex-BBB imaginou a reação da amiga: "Imagina chegar com um animal na casa dela. A Ana Paula vai matar a gente".
Milena: "Temos que dar um presente pra Ana Paula, o aniversário dela vai chegar, hein."— (@mafiadacamila) May 1, 2026
Juliano: "Vamos dar um gatinho pra ela."
Milena: "Vamos dar um animal vivo. Ela vai matar a gente."
Juliano: "A gente vai chamar o Xamã." pic.twitter.com/2rLGXun8xU