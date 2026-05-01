Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena Lage - Reprodução / Instagram

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena LageReprodução / Instagram

Publicado 01/05/2026 12:29

Rio - Milena, Juliano Floss e a mãe do dançarino, Mariana, apareceram juntos em uma live (transmissão ao vivo) e divertiram os seguidores ao falarem sobre o aniversário de Ana Paula Renault, campeã do "BBB 26". Durante a conversa, o trio brincou com a ideia de presentear a jornalista com um gato.

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O assunto começou quando a mãe de Juliano reagiu a uma brincadeira envolvendo maternidade. "Acho muita sacanagem falar que eu sou tua mãe biológica, tá?", disse. Milena entrou na conversa em seguida: "E quem é o meu pai? É o Xamã, será?".



Pouco depois, o gato de Juliano apareceu na transmissão. Ao vê-lo, Milena comentou: "Ó, o gatinho, miau. Oi, gatinho". Na sequência, puxou o assunto do aniversário de Ana Paula. "Ô Juliano, nós temos que dar um presente pra Ana Paula, aniversário dela está chegando".



Em resposta, Juliano brincou: "Vamos dar um gatinho pra ela? Ela vai amar", sugeriu. A ideia seguiu em tom de brincadeira. "Vamos dar um bicho pra ela? Vamos dar um animal vivo pra ela?", perguntou Milena. Juliano concordou na hora: "Vamos. Vamos". Em seguida, a ex-BBB imaginou a reação da amiga: "Imagina chegar com um animal na casa dela. A Ana Paula vai matar a gente". O assunto começou quando a mãe de Juliano reagiu a uma brincadeira envolvendo maternidade. "Acho muita sacanagem falar que eu sou tua mãe biológica, tá?", disse. Milena entrou na conversa em seguida: "E quem é o meu pai? É o Xamã, será?".Pouco depois, o gato de Juliano apareceu na transmissão. Ao vê-lo, Milena comentou: "Ó, o gatinho, miau. Oi, gatinho". Na sequência, puxou o assunto do aniversário de Ana Paula. "Ô Juliano, nós temos que dar um presente pra Ana Paula, aniversário dela está chegando".Em resposta, Juliano brincou: "Vamos dar um gatinho pra ela? Ela vai amar", sugeriu. A ideia seguiu em tom de brincadeira. "Vamos dar um bicho pra ela? Vamos dar um animal vivo pra ela?", perguntou Milena. Juliano concordou na hora: "Vamos. Vamos". Em seguida, a ex-BBB imaginou a reação da amiga: "Imagina chegar com um animal na casa dela. A Ana Paula vai matar a gente".

Milena respondeu: "Será? Acho que o Xamã entregando dá certo...". Logo depois, porém, o dançarino recuou na brincadeira: "Não, não vamos chamar o Xamã. A gente não vai chamar ninguém, vai deixar o gatinho lá na porta da casa dela.