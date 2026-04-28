Alberto Cowboy e Milena Lage - Reprodução do Instagram / vídeo

Alberto Cowboy e Milena Lage Reprodução do Instagram / vídeo

Publicado 28/04/2026 12:01

Rio - Alberto Cowboy anunciou que vai adotar medidas judiciais contra Milena após ser chamado por ela de “vagabundo” e “mentiroso” durante participação no "Domingão com Huck", da TV Globo. A manifestação foi feita por meio de uma nota oficial divulgada pela assessoria do ex-BBB, acompanhada de um posicionamento jurídico.

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A ofensa aconteceu no momento em que Ed Gama perguntou a Ana Paula Renault, vencedora do "BBB" 26, se ela investiria parte do prêmio de R$ 5,7 milhões na carreira musical de Alberto Cowboy, durante o "Domingão com Huck".



"Eu queria só fazer uma pergunta pra Ana Paula, porque ela falou muito na casa sobre educação financeira, ela ganhou 5 milhões e setecentos mil, investimentos são bons pra educação financeira, você investiria um pedaço disso na carreira musical do Alberto Cowboy?", disse o humorista.

Ana Paula respondeu: "Jamais, mesmo porque o objetivo não era esse né, tia Milena?". Em seguida, Milena reagiu: "É! Vagabundo! Mentiroso!". Ana Paula então riu e bateu palmas.