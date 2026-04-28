Alberto Cowboy e Milena Lage Reprodução do Instagram / vídeo
No texto, Alberto afirmou que lamenta a forma como seu nome foi citado publicamente depois do fim do "BBB 26". "A palavra que define o ocorrido é lamentável”, diz a nota. Em seguida, o ex-BBB afirma que, fora do reality, "a vida aqui fora precisa seguir com educação e respeito, independentemente do que aconteceu lá dentro".
Na nota, Alberto também disse que não aceita ataques pessoais nem tentativas de atingir sua reputação. "Não compactuo com ofensas, ataques pessoais ou tentativas de descredibilizar minha imagem", afirmou. Na mesma nota, acrescentou que cada participante teve "sua história, suas escolhas e seus erros dentro do programa", mas que, fora da casa, é preciso ter "responsabilidade com as palavras e respeito com a honra das pessoas".
Ao comentar o momento atual, o ex-BBB afirmou que pretende seguir concentrado na vida pessoal e profissional. "Sigo focado na minha família, no meu trabalho e nos novos caminhos que Deus tem preparado para mim, sem alimentar conflitos desnecessários, mas também sem deixar de me posicionar quando minha imagem for injustamente atacada", declarou.
Na nota jurídica, a defesa afirma que as declarações ofensivas proferidas em um programa de grande audiência configuram, em tese, violação à honra, à imagem e à reputação de Alberto Cowboy. O texto destaca que a liberdade de expressão "não se confunde com ofensa pessoal, ataque à dignidade ou imputações capazes de atingir publicamente a imagem de uma pessoa".
A advogada cita ainda dispositivos da Constituição Federal e do Código Civil para sustentar a possibilidade de responsabilização. Segundo a defesa, "já estão sendo adotadas as medidas cabíveis", entre elas a preservação de provas, a avaliação de notificação extrajudicial, o ajuizamento de ação indenizatória por danos morais e eventual pedido de direito de resposta".
Procurada pelo O DIA, a assessoria de Milena para não retornou contato até o momento da publicação.