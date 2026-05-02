Juliano Floss, Marina Sena e Ana Paula Renault curtindo balada juntos - Reprodução / Instagram

Juliano Floss, Marina Sena e Ana Paula Renault curtindo balada juntosReprodução / Instagram

Publicado 02/05/2026 09:49

Rio - Juliano Floss, de 21 anos, aproveitou a primeira balada depois do "BBB 26" ao lado de Ana Paula Renault, de 44, e Marina Sena, de 29. O influenciador compartilhou registros da noitada nas redes sociais. na madrugada deste sábado (02), e mostrou a campeã da edição e a namorada reunidas.

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"Primeira balada depois de 100 dias", escreveu Juliano na legenda do vídeo. Nas imagens, ele aparece dançando, conversando e se divertindo com Ana Paula e Marina. Além do vídeo, Juliano também compartilhou uma foto das duas juntas. "Primeira balada depois de 100 dias", escreveu Juliano na legenda do vídeo. Nas imagens, ele aparece dançando, conversando e se divertindo com Ana Paula e Marina. Além do vídeo, Juliano também compartilhou uma foto das duas juntas.

Outro registro publicado pelo dançarino nas redes sociais foi ao lado da a mãe, Mariana Floss, e a vencedora do reality. Na legenda, escreveu: "mães", retomando uma brincadeira que acompanha a dupla desde o reality show, quando fãs de Juliano, Ana Paula e Tia Milena passaram a chamar o trio de mãe e irmãos, com a jornalista no papel de “mãe” dos dois

A saída para a balada acontece poucos dias depois da final do programa. Juliano deixou o "BBB 26" em terceiro lugar, com R$ 50 mil e outros prêmios conquistados ao longo da temporada. Ana Paula Renault venceu a edição e levou o prêmio principal, acima de R$ 5 milhões.