Letícia Sabatella desabafa sobre período longe de Bertoldo - Reprodução / Record

Letícia Sabatella desabafa sobre período longe de BertoldoReprodução / Record

Publicado 31/08/2026 11:48 | Atualizado 31/08/2026 11:56





"Paz". Foi assim que Letícia definiu o momento após a volta do cachorro. "Todo aquele abismo de dor agora está sendo preenchido de paz. Um sofrimento que a gente não precisava ter passado", disse.



Letícia e Daniel são tutores de Bertoldo e Bebê. De acordo com a decisão judicial, os dois cães teriam sido encaminhados para adoção sem autorização dos atores. Bebê voltou para a família anteriormente, após um acordo com a pessoa que o havia adotado. Já Bertoldo permaneceu com outros tutores até o desfecho mais recente.



Daniel reforçou que a disputa nunca teve relação apenas com uma vitória na Justiça. "Não tiraram um cachorro de mim e eu estou na Justiça brigando porque quero ganhar uma causa. É o meu cachorro", afirmou.



A ordem de busca e apreensão de Bertoldo foi determinada em 14 de agosto pela juíza Lorena Reis Bastos Dutra, da 47ª Vara Cível da Capital do Rio de Janeiro. A família que estava com o animal recebeu prazo de dez dias para fazer a entrega voluntária, que ocorreu em 24 de agosto, último dia previsto pela decisão.



Nas redes sociais, Letícia também mostrou imagens do reencontro entre Bertoldo e Bebê. "Bertoldo está de volta! Uma Odisseia! Um alivio respirar depois do abismo de dor que passamos. Ele e Bebê se reconhecendo. Eles muito felizes em família! Obrigada a todos que confiaram junto com a gente", celebrou.



Depois da volta para casa, Bertoldo passou por uma avaliação veterinária. Segundo a atriz, ele recebeu diagnóstico de dermatite e otite.



"Colheram sangue pra exames e está medicado, comendo muito, como sempre e feliz de estar com a gente. Agora, a

Paz!", escreveu.



Ao programa da Record, Letícia também contou como foi um dos primeiros momentos ao lado do animal novamente. "Estávamos eu e ele na cozinha, ele chegou e olhou no meu olho, tivemos aquela conversa que a gente sempre teve com ele desde pequeno.

Foi aquele momento 'muito obrigado que você está aqui de volta'. É muito emocionante mesmo", detalhou.



A atriz afirmou ainda que não teve dúvidas de que Bertoldo e Bebê reconheceriam a família e o antigo lar. "Não tive nenhum [receio de eles não reconhecerem a casa]. Porque eu sabia que eles não queriam ficar longe da gente, de verdade. Da vida que eles levavam, dos cuidados e amor que tinham, brincadeiras, caminhadas que a gente sempre fez juntos no sítio, na mata, no rio", argumentou.



Outro lado



Em nota enviada ao "Domingo Espetacular", a veterinária Adriene Firmo afirmou que a adoção representava "a melhor medida para o bem-estar e continuidade de cuidados dos animais" naquele período. Rio - Letícia Sabatella e Daniel Dantas falaram sobre o reencontro com Bertoldo , cachorro do casal que ficou mais de um ano longe dos atores após uma adoção que, segundo eles, ocorreu sem autorização. Em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, no domingo (30), os dois relembraram a disputa judicial pela devolução do animal, que voltou para casa na última quarta-feira (26), após uma ordem de busca e apreensão."Paz". Foi assim que Letícia definiu o momento após a volta do cachorro. "Todo aquele abismo de dor agora está sendo preenchido de paz. Um sofrimento que a gente não precisava ter passado", disse.Letícia e Daniel são tutores de Bertoldo e Bebê. De acordo com a decisão judicial, os dois cães teriam sido encaminhados para adoção sem autorização dos atores. Bebê voltou para a família anteriormente, após um acordo com a pessoa que o havia adotado. Já Bertoldo permaneceu com outros tutores até o desfecho mais recente.Daniel reforçou que a disputa nunca teve relação apenas com uma vitória na Justiça. "Não tiraram um cachorro de mim e eu estou na Justiça brigando porque quero ganhar uma causa. É o meu cachorro", afirmou.A ordem de busca e apreensão de Bertoldo foi determinada em 14 de agosto pela juíza Lorena Reis Bastos Dutra, da 47ª Vara Cível da Capital do Rio de Janeiro. A família que estava com o animal recebeu prazo de dez dias para fazer a entrega voluntária, que ocorreu em 24 de agosto, último dia previsto pela decisão.Nas redes sociais, Letícia também mostrou imagens do reencontro entre Bertoldo e Bebê. "Bertoldo está de volta! Uma Odisseia! Um alivio respirar depois do abismo de dor que passamos. Ele e Bebê se reconhecendo. Eles muito felizes em família! Obrigada a todos que confiaram junto com a gente", celebrou.Depois da volta para casa, Bertoldo passou por uma avaliação veterinária. Segundo a atriz, ele recebeu diagnóstico de dermatite e otite."Colheram sangue pra exames e está medicado, comendo muito, como sempre e feliz de estar com a gente. Agora, aPaz!", escreveu.Ao programa da Record, Letícia também contou como foi um dos primeiros momentos ao lado do animal novamente. "Estávamos eu e ele na cozinha, ele chegou e olhou no meu olho, tivemos aquela conversa que a gente sempre teve com ele desde pequeno.Foi aquele momento 'muito obrigado que você está aqui de volta'. É muito emocionante mesmo", detalhou.A atriz afirmou ainda que não teve dúvidas de que Bertoldo e Bebê reconheceriam a família e o antigo lar. "Não tive nenhum [receio de eles não reconhecerem a casa]. Porque eu sabia que eles não queriam ficar longe da gente, de verdade. Da vida que eles levavam, dos cuidados e amor que tinham, brincadeiras, caminhadas que a gente sempre fez juntos no sítio, na mata, no rio", argumentou.Em nota enviada ao "Domingo Espetacular", a veterinária Adriene Firmo afirmou que a adoção representava "a melhor medida para o bem-estar e continuidade de cuidados dos animais" naquele período.

A família que ficou com Bertoldo, por sua vez, declarou que discorda da decisão da Justiça do Rio e avalia novas medidas judiciais.





Relembre o caso



A história se tornou pública em março de 2025, quando Letícia Sabatella publicou um vídeo nas redes sociais para explicar o desaparecimento dos animais. Segundo a atriz, Bertoldo e Bebê faziam parte de uma ninhada de cerca de oito cachorros resgatados em 2021. A maioria encontrou novos lares, enquanto ela decidiu permanecer com os dois.



Os cães moravam no sítio da atriz em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. No início de 2025, porém, Letícia deixou os animais temporariamente em uma clínica veterinária por causa de um tratamento médico de Daniel Dantas. De acordo com o relato dela, os cachorros foram encaminhados para adoção por meio da ONG Corrijo sem que ela soubesse.



"Nesse momento, estou impedida de ter contato com os meus cachorros porque não foi conversado com as famílias que eles já tinham vínculos", afirmou no vídeo publicado em 20 de março de 2025.



Na ocasião, Bertoldo ficou sob os cuidados de uma empresária, enquanto Bebê foi adotado por outra pessoa. Letícia disse que procurou as famílias quando descobriu o que havia acontecido, mas não conseguiu recuperar os animais naquele primeiro momento.



"A alegação é de que tem crianças envolvidas, que se apegam. Não quero traumatizar criança alguma, convido-as a conviver com os cachorrinhos, a passar dias com eles, a irem ao meu sítio, mas sob minha tutela, com a história sendo contada de verdade", explicou.



Diante do impasse, a atriz recorreu à Justiça. "A partir deste momento, eles deixaram de ser mero 'adotante de boa fé' para se tornarem coniventes no crime de apropriação indébita", afirmou.



Ao longo do processo, Bebê retornou após um acordo entre Letícia e a pessoa que havia adotado o animal. No caso de Bertoldo, a empresária responsável pelo cachorro sustentou que fez a adoção de boa-fé, por meio de um abrigo formal. Segundo a defesa, o animal teria chegado em condições ruins e se adaptado rapidamente à nova casa.



Letícia negou as acusações de maus-tratos e afirmou que não houve apresentação de provas que sustentassem essa versão. A atriz também anexou ao processo declarações de vizinhos, funcionários do sítio e de um médico veterinário.