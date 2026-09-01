Leandra (Giovanna Grigio) é médica residente no Hospital & Maternidade Luz em 'Por Você' - Fabio Rocha/TVGlobo

Leandra (Giovanna Grigio) é médica residente no Hospital & Maternidade Luz em 'Por Você'Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 01/09/2026 05:00

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"Ela tem uma relação familiar muito forte por um lado e bastante agridoce por outro. É insegura, tem um pouco da síndrome do impostor e muitos conflitos com o pai e com a mãe. Ao mesmo tempo, está se descobrindo enquanto mulher e profissional. De alguma maneira, eu me identifico com isso: 'Quem sou eu como profissional? Qual é a história que estou contando? O que quero ser e para onde quero seguir para além do legado da minha família?'. Ela tem muitos conflitos, é tensa e insegura, então é uma personagem muito interessante", afirma a artista.Médica residente no hospital da família, Leandra tenta provar seu valor, principalmente para Vanessa. Apesar das cobranças e diferenças entre as duas, Giovanna não resume a relação apenas aos conflitos. "É uma relação complexa, mas elas são grandes amigas. Existem coisas boas e ruins, e eu acho maravilhoso porque é uma relação muito real", conta.A vida amorosa também deve movimentar a trajetória da personagem. Leandra começa a se frustrar com algumas atitudes de Vitor, e o namoro entra em uma fase de questionamentos. Ao mesmo tempo, Hamilton (Rodrigo Lelis), mais conhecido como Toy, passa a nutrir sentimentos pela médica, abrindo espaço para novos desdobramentos na trama.Aos 28 anos, Giovanna vê em Leandra a oportunidade de apresentar ao público uma fase diferente do próprio trabalho. A atriz ficou conhecida ainda adolescente como Mili, protagonista de "Chiquititas" (2013-2015), do SBT. Depois, esteve em "Êta Mundo Bom!" (2016) e "Malhação: Viva a Diferença" (2017-2018), na Globo, além de produções como "As Five" e "Rebelde", da Netflix, e dos filmes "Perdida", "Passagrana" e "Maníaco do Parque"."Para mim, está sendo muito legal poder, de alguma maneira, me apresentar ao grande público de uma forma mais madura. Tive muitas oportunidades de amadurecer como atriz no cinema e, agora, poder mostrar meu trabalho dessa maneira na TV está sendo muito especial", destaca.A nova fase também trouxe desafios diferentes. Para interpretar uma médica, Giovanna precisou se aproximar de um universo que conhecia apenas como paciente e se familiarizar com procedimentos, termos e expressões da profissão. "Entrar nesse universo da medicina foi um 'babado'. Eu tenho pavor desse universo e fico pensando de onde as pessoas tiram coragem para trabalhar com isso. Mas está sendo muito legal. O vocabulário e os jargões médicos são muito difíceis. Às vezes, a gente fala aquelas palavras sem saber muito bem o que está dizendo, mas finge que sabe", brinca.Outro ponto especial do trabalho é a parceria com Alinne Moraes, Thiago Lacerda e Renata Sorrah. Na ficção, os três formam a família de Leandra, mas, fora de cena, são nomes que Giovanna acompanhava desde criança.