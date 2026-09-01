Leandra (Giovanna Grigio) é médica residente no Hospital & Maternidade Luz em 'Por Você'Fabio Rocha/TVGlobo

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Letícia Montrezor
Rio - Giovanna Grigio atravessa uma fase de descobertas em "Por Você" como Leandra, jovem médica que tenta encontrar o próprio caminho enquanto carrega o peso de uma família ligada ao Hospital & Maternidade Luz. Filha de Vanessa (Alinne Moraes) e Gabriel (Thiago Lacerda) e neta de Pérola (Renata Sorrah), a personagem enfrenta inseguranças na vida profissional, uma relação desafiadora com a mãe e turbulências no namoro com Vitor (Lucas Leto).
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Por Você: Leandra (Giovanna Grigio), Gabriel (Thiago Lacerda), Vanessa (Alinne Moraes) e Pérola (Renata Sorrah) - Manoella Mello / TV Globo
Vitor (Lucas Leto) e Leandra (Giovanna Grigio) formam par romântico em 'Por Você' - Globo/ Angélica Goudinho
Pérola (Renata Sorrah) e Leandra (Giovanna Grigio) fazem parte da família de Vanessa (Alinne Moraes) em 'Por Você' - Manoella Mello / TV Globo
Leandra (Giovanna Grigio) mantém uma relação marcada por afeto e cobranças com Vanessa (Alinne Moraes) em 'Por Você' - Globo/ Beatriz Damy
Leandra (Giovanna Grigio) encontra apoio no pai, Gabriel (Thiago Lacerda), em 'Por Você' - Globo/ Beatriz Damy
Vitor (Lucas Leto) e Leandra (Giovanna Grigio) vivem casal em 'Por Você' - Globo/ Angélica Goudinho
Giovanna Grigio exibe cabelo curtinho - Globo/ Lucas Teixeira
Atriz Giovanna Grigio integra o elenco de 'Por Você' - Globo/ Lucas Teixeira
Por Você: Vanessa (Alinne Moraes) com a filha Leandra (Giovanna Grigio) e o marido Gabriel (Thiago Lacerda) - Beatriz Damy / TV Globo


"Ela tem uma relação familiar muito forte por um lado e bastante agridoce por outro. É insegura, tem um pouco da síndrome do impostor e muitos conflitos com o pai e com a mãe. Ao mesmo tempo, está se descobrindo enquanto mulher e profissional. De alguma maneira, eu me identifico com isso: 'Quem sou eu como profissional? Qual é a história que estou contando? O que quero ser e para onde quero seguir para além do legado da minha família?'. Ela tem muitos conflitos, é tensa e insegura, então é uma personagem muito interessante", afirma a artista.

Médica residente no hospital da família, Leandra tenta provar seu valor, principalmente para Vanessa. Apesar das cobranças e diferenças entre as duas, Giovanna não resume a relação apenas aos conflitos. "É uma relação complexa, mas elas são grandes amigas. Existem coisas boas e ruins, e eu acho maravilhoso porque é uma relação muito real", conta.

A vida amorosa também deve movimentar a trajetória da personagem. Leandra começa a se frustrar com algumas atitudes de Vitor, e o namoro entra em uma fase de questionamentos. Ao mesmo tempo, Hamilton (Rodrigo Lelis), mais conhecido como Toy, passa a nutrir sentimentos pela médica, abrindo espaço para novos desdobramentos na trama.

Aos 28 anos, Giovanna vê em Leandra a oportunidade de apresentar ao público uma fase diferente do próprio trabalho. A atriz ficou conhecida ainda adolescente como Mili, protagonista de "Chiquititas" (2013-2015), do SBT. Depois, esteve em "Êta Mundo Bom!" (2016) e "Malhação: Viva a Diferença" (2017-2018), na Globo, além de produções como "As Five" e "Rebelde", da Netflix, e dos filmes "Perdida", "Passagrana" e "Maníaco do Parque".

"Para mim, está sendo muito legal poder, de alguma maneira, me apresentar ao grande público de uma forma mais madura. Tive muitas oportunidades de amadurecer como atriz no cinema e, agora, poder mostrar meu trabalho dessa maneira na TV está sendo muito especial", destaca.

A nova fase também trouxe desafios diferentes. Para interpretar uma médica, Giovanna precisou se aproximar de um universo que conhecia apenas como paciente e se familiarizar com procedimentos, termos e expressões da profissão. "Entrar nesse universo da medicina foi um 'babado'. Eu tenho pavor desse universo e fico pensando de onde as pessoas tiram coragem para trabalhar com isso. Mas está sendo muito legal. O vocabulário e os jargões médicos são muito difíceis. Às vezes, a gente fala aquelas palavras sem saber muito bem o que está dizendo, mas finge que sabe", brinca.

Outro ponto especial do trabalho é a parceria com Alinne Moraes, Thiago Lacerda e Renata Sorrah. Na ficção, os três formam a família de Leandra, mas, fora de cena, são nomes que Giovanna acompanhava desde criança.
"Primeiro que eu me sinto uma gostosa com esses pais, né? Porque ser filha de Alinne e Thiago realmente não é pouca coisa (risos). E foi uma das oportunidades mais lindas que recebi na vida, eles e a Renata são referências muito fortes para mim. Quando eu era criança e assistia às novelas, eram pessoas por quem eu era apaixonada. Foi um alinhamento planetário que colocou algumas das minhas maiores inspirações na minha família. Estou conseguindo aprender muito", celebra. 

Mudança no visual

A composição de Leandra também passou por uma transformação na aparência. Giovanna ficou loira e adotou um corte mais curto, mudança que, segundo ela, exigiu mais adaptação pelo comprimento do que pela cor. "Eu gostei de ficar loira. Acho que o corte foi mais difícil de me acostumar do que a cor, porque é reto e curtinho. Eu já tinha usado o cabelo assim, mas nunca tão curto na nuca. Precisei me adaptar, mas adorei. Realmente dá um frescor no pescoço."