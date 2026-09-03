Margareth Serrão surge em gravação de 'Poderosas do Cerrado'Reprodução / Instagram
Na última terça-feira (1º), Margareth publicou uma foto durante as gravações e revelou que os trabalhos já se aproximam do fim. "Bastidores da última gravação de hoje do 'Poderosas do Cerrado'. Em breve estreia! Vem outubro. No Globoplay e no GNT", escreveu.
O programa acompanha a rotina de mulheres de destaque no Centro-Oeste e mostra detalhes da vida pessoal, dos negócios, da família e da agenda social das participantes.
Além de Margareth Serrão, o novo elenco conta com a empresária Karine Carrijo, as cantoras Day Camargo e Lara Menezes, da dupla Day & Lara, e as influenciadoras Cati Reis e Lara Prado.
A segunda temporada promete apostar ainda mais no luxo e nas diferenças de personalidade entre as protagonistas. "O grande desafio da segunda temporada foi encontrar novos perfis que representassem algo novo dentro da riqueza do Cerrado. As novas poderosas, de certa maneira, trazem ainda mais luxo, personalidades diferentes entre si e muita intensidade", afirmou Rico Perez, diretor artístico e de criação da Boxfish Brasil.
O primeiro episódio também terá uma "passada de chapéu" das integrantes da temporada anterior para as novas participantes. A edição ainda contará com participações especiais ao longo dos episódios. A estreia está prevista para outubro no GNT e no Globoplay, para assinantes do plano Premium.
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