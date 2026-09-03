Drica Moraes, Giulia Gam, Debora Bloch e Edvana Carvalho estrelam a série 'Resposta ao Tempo' - Reprodução do Instagram / Globoplay

Drica Moraes, Giulia Gam, Debora Bloch e Edvana Carvalho estrelam a série 'Resposta ao Tempo'Reprodução do Instagram / Globoplay

Publicado 03/09/2026 08:09

Rio - Drica Moraes, Giulia Gam, Debora Bloch e Edvana Carvalho já iniciaram as gravações da série "Resposta ao Tempo", do Globoplay. As primeiras imagens das atrizes caracterizadas para a produção foram divulgadas por meio do perfil do Instagram da plataforma de streaming nas redes sociais.







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Famosos vibraram com a publicação. "Não vejo a hora", disse Leticia Colin. "Maravilhosíssimas", comentou Enrique Diaz. "Adoro as divas", reagiu Jessica Marques. "Musas", opinou Indira Nascimento.

Escrita por Lícia Manzo e com direção artística de Luisa Lima, a história vai retratar o reencontro de quatro nadadoras campeãs da década de 90: Ana, Renata, Carla e Heloísa. Depois de 30 anos, elas, em meio a momentos delicados da vida pessoal, decidem retomar amizade e voltar a praticar o esporte. No entanto, no dia da reestreia nas piscinas, um tiro é disparado e uma delas morre.