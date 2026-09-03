Claudia Raia falou sobre relação de amizade com Jô Soares - Reprodução/YouTube

Claudia Raia falou sobre relação de amizade com Jô Soares Reprodução/YouTube

Publicado 03/09/2026 19:30

Rio - Claudia Raia relembrou a relação de carinho que tinha com Jô Soares (1938-2022). Nesta quinta-feira (3), a atriz participou do "Sem Censura", da TV Brasil, e contou que conheceu o apresentador em um restaurante após se apresentar com o musical "A Chorus Line". Cissa Guimarães, que comanda a atração, revelou uma frase dita por ele na época.

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"A cada 10 anos nasce uma estrela, mas de 20 em 20 anos nasce uma mulher como você", entregou Cissa. "Foi a primeira coisa que ele me disse quando o encontrei. Quando eu cheguei [no restaurante], ele se levantou e disse: 'Preciso falar uma coisa para você'; e falou essa frase", disse Claudia.

A artista comentou a participação em "Viva o Gordo", humorístico de Jô Soares exibido pela TV Globo na década de 1980. "Me lembro que o estúdio começava 14h; 12h eu já estava lá e assistia a todos os comediantes o dia inteiro. "Quando eu cheguei para gravar, eu achava que seria a gostosona -- porque naquela época era assim: os comediantes e as gostosonas. Mas, quando cheguei, eu tinha um quadro com ele!"

O apresentador opinou sobre o nome artístico usado por Claudia Raia e também alertou sobre uma pinta na perna da atriz. "Me batizou em todos os sentidos, inclusive salvou minha vida. Me levou no Drauzio Varella, que disse que era um melanoma cancerígeno e que iríamos tirar. Ele salvou a minha vida, porque em dois anos eu estaria sem a perna", afirmou.