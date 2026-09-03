Claudia Raia falou sobre relação de amizade com Jô Soares Reprodução/YouTube
Claudia Raia recorda amizade com Jô Soares: 'Salvou minha vida'
Atriz falou sobre carinho que tinha pelo apresentador e como ele a ajudou em uma questão de saúde
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