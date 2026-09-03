Marcos Mion visitou os bastidores da novela ’Quem Ama Cuida’ - Globo/Junior Dantas

Marcos Mion visitou os bastidores da novela ’Quem Ama Cuida’Globo/Junior Dantas

Publicado 03/09/2026 17:19

Rio - Neste sábado (5), o "Caldeirão com Mion" vai mergulhar no universo de "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto. O programa acompanha um dia de gravação com o núcleo da mansão de Arthur Brandão (Antônio Fagundes) e exibe uma entrevista exclusiva com a diretora artística da obra, Amora Mautner.

fotogaleria

Conhecida por seu estilo minucioso, ela comenta como o folhetim tem marcado um novo momento em sua carreira. "Passei por muitas coisas, minha perspectiva de mundo se alterou. Eu passei por uma revaloração. Hoje em dia minha maior pergunta é: 'O que faz valer a pena meu tempo?' O que me faz vir todos os dias trabalhar são esses atores. É diferente de outras novelas", destaca.

A diretora também ressalta a relação com Isabel Teixeira. "Tem um valor para mim que tudo o que eu fizer, até morrer, estarei em dívida com ela. Ela me religou à ideia de que o que a gente faz não tem nada a ver com o estúdio, com o dinheiro ou com produção. Eu quero ter elenco e eu quero fazer com eles as histórias".

Marcos Mion mostra a sintonia entre Isabel Teixeira, Agatha Moreira e João Vitor Silva, que dão vida a Pilar, Ingrid e Rafael, e até um momento com a estrela de quatro patas, Meg – a maltês Maria Antonieta. O programa que recebe uma das revelações da novela: a cantora MC Carol. Intérprete de Mirtes, ela comenta sobre o caráter ainda dúbio da personagem e apresenta a canção "Quem Ama Cuida", que compôs especialmente para a trama.