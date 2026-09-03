Padre Fábio de Melo reage a críticas sobre rotina fora da igrejaReprodução / GNT
O episódio citado pelo padre aconteceu em agosto de 2025. Na ocasião, uma foto em que ele apareceu ao lado de um rapaz na academia chamou atenção nas redes sociais e motivou comentários sobre sua presença em celebrações religiosas.
"Este faz de tudo, mas rezando uma missa eu nunca vi", escreveu um perfil no X. "Quero ver uma foto dele na igreja", comentou outro.
Quase um ano depois da repercussão, Fábio de Melo explicou que as publicações que chegam ao público mostram apenas uma pequena parte de sua vida.
"Alguém publicou uma foto minha na academia. Quem tirou a foto, postou. Eu tiro foto o tempo todo. Onde vou, as pessoas são carinhosas comigo, na academia também. Aí li muitos comentários, 'eu só vejo esse padre na academia'. Meu Deus, gente. Mas é porque ela só me vê em um recorte, né?", rebateu.
Segundo o religioso, atividades ligadas a famosos, eventos e apresentações costumam ganhar mais espaço nas redes sociais e na imprensa do que sua rotina dentro da Igreja.
"Eu não sou o recorte da minha vida. Eu sou muito mais. Infelizmente, aquilo que gera interesse da mídia é o casamento da pessoa famosa que eu fiz, é o batizado do filho do famoso, é o show que eu fiz em tal lugar", pontuou.
Fábio de Melo também afirmou que mantém uma rotina simples ligada ao sacerdócio longe da exposição pública.
"A minha vida de padre é absolutamente normal, simples como precisa ser, porque senão eu não consigo exercer o meu ministério", declarou.
"Na hora que eu estou no altar, na hora que eu estou na comunidade, eu não posso ter essa vida de pessoa com muita visibilidade, que muitas vezes é o que tenho no dia a dia. O acesso, as pessoas querendo querendo conversar com você", argumentou. "A vida de padre, ela faz parte de uma simplicidade que não combina com esse sucesso", completou.
Em abril, o padre já havia chamado atenção ao falar sobre sua relação com a fama durante uma homilia na sede da comunidade católica Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo. Na ocasião, ele afirmou que ser muito conhecido tem impactos negativos em sua vida.
"Tenho dito, minha gente, eu estou fazendo um caminho de volta há uns três anos, com toda honestidade do mundo. Você sabe por quê? Ser muito conhecido é um inferno", declarou.
Padre Fábio de Melo abre o jogo sobre as polêmicas que já criaram em torno dele #SaiaJusta pic.twitter.com/whpka44v6F— Canal GNT (@canalgnt) September 3, 2026
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