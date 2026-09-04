Rodrigo Faro e Susana VieiraManoella Mello / TV Globo
Saiba quando reality com Susana Vieira e Rodrigo Faro vai estrear
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Saiba quando reality com Susana Vieira e Rodrigo Faro vai estrear
'Herança do Jogo', do Globoplay, terá o primeiro episódio aberto para não assinantes; Participantes disputam prêmio de R$ 1 milhão
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Briga entre as ocorreu após a vilã flagrar a filha no quarto de Iuri; Cena foi ao ar na noite desta quinta-feira (3)
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