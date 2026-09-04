Rodrigo Faro e Susana VieiraManoella Mello / TV Globo

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Isabelle Rosa
Rio - O reality "Herança do Jogo", do Globoplay, vai estrear no dia 25 de setembro. Com dez episódios, a atração traz Rodrigo Faro no papel de 'O Testamenteiro' e a atriz Susana Vieira como 'A Falecida'. O primeiro episódio da competição psicológica, pautada por alianças e manipulações, estará aberto para não assinantes.
Gravada em luxuosa mansão, a atração reúne 13 participantes, que disputam o prêmio de até R$1 milhão em barras de ouro. "Eu morri? Morri. Eu deixei uma mansão, uma fortuna em barras de ouro e 13 pessoas em busca da minha herança", explica Susana sobre sua personagem.
Faro vai assumir a condução das provas. A cada rodada, os integrantes escolhem o 'Herdeiro do Dia', que ingressa sozinho no cofre ao lado do Testamenteiro e decide, de forma secreta, se dividirá a quantia conquistada com os demais concorrentes. "Esse reality vai surpreender o público do começo ao fim. Ele vai despertar paixões, torcidas e todo tipo de sentimento no espectador", diz o apresentador. 