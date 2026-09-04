Anitta manda recado a participante que falou mal dela em reality - Reprodução / TV Globo

Anitta manda recado a participante que falou mal dela em realityReprodução / TV Globo

Publicado 04/09/2026 09:36





Antes de anunciar sua decisão, Anitta falou sobre a convivência entre os competidores e afirmou que saber lidar com diferenças também faz parte da rotina profissional. Rio - Anitta revelou, durante o "Estrelas da Casa" desta quinta-feira (3), que viu Bruna falar mal dela em um dos VTs exibidos pelo reality. A cantora fez o comentário ao vivo pouco antes de salvar a participante da eliminação e ainda deixou um recado em tom de brincadeira.Antes de anunciar sua decisão, Anitta falou sobre a convivência entre os competidores e afirmou que saber lidar com diferenças também faz parte da rotina profissional.

"Estamos numa competição onde o ganhador é um grupo, então as pessoas têm que se dar bem na convivência dessa casa, nesse grupo. Vocês precisam ser inteligentes de entender que no fim das contas quem ganha, não ganha sozinho. E dentro de uma casa, com um monte de gente, tem que saber aturar um e o outro. Você acha que a gente anda nesses corredores da Globo rindo pra todo mundo porque a gente gosta de todo mundo? Não, mas a gente ri porque é preciso fazer isso para sobreviver", declarou.



Na sequência, Anitta decidiu garantir a permanência de Bruna na disputa, mas aproveitou para mandar um recado direto à participante. A cantora contou que acompanhou imagens do reality e viu a competidora fazer comentários sobre ela. "A próxima vez que eu ver falando mal de mim no VT, não vou salvar vou mandar para xilindró mesmo", avisou. Logo depois, amenizou o comentário com bom humor: "Tô brincando, mais ou menos".



A fala chamou atenção dos participantes e repercutiu nas redes sociais. Internautas comentaram a sinceridade da artista e compartilharam reações como "Ela não deixa passar uma", "Olha o recado ao vivo, Bruna" e "Ela é o cão".