Anitta manda recado a participante que falou mal dela em realityReprodução / TV Globo
Antes de anunciar sua decisão, Anitta falou sobre a convivência entre os competidores e afirmou que saber lidar com diferenças também faz parte da rotina profissional.
Na sequência, Anitta decidiu garantir a permanência de Bruna na disputa, mas aproveitou para mandar um recado direto à participante. A cantora contou que acompanhou imagens do reality e viu a competidora fazer comentários sobre ela. "A próxima vez que eu ver falando mal de mim no VT, não vou salvar vou mandar para xilindró mesmo", avisou. Logo depois, amenizou o comentário com bom humor: "Tô brincando, mais ou menos".
A fala chamou atenção dos participantes e repercutiu nas redes sociais. Internautas comentaram a sinceridade da artista e compartilharam reações como "Ela não deixa passar uma", "Olha o recado ao vivo, Bruna" e "Ela é o cão".
Anitta: "Eu vou salvar uma menina que eu vi um vt falando mal de mim. A próxima vez que falar mal de mim não vou salvar, vou mandar pro xilindró mesmo!" #EstrelasDaCasa pic.twitter.com/toCdvLGaMN— Central Reality (@centralreality) September 4, 2026
Durante a participação no programa, Anitta também fez críticas e sugestões sobre as apresentações. Em uma das avaliações, apontou problemas de afinação e aconselhou os competidores a buscar mais personalidade artística.
"Eu achei que a gente teve uma questão de afinação nessa música bem séria. Então, eu acho que é uma coisa a prestar atenção. E acho também que os meninos precisam ainda se encontrar no lugar artístico deles porque às vezes não é porque a coreógrafa mandou fazer de tal jeito… Eu acho que vocês tem que encontrar a personalidade de vocês falar, 'isso aqui tem a ver comigo, isso aqui não tem', porque senão fica parecendo que vocês estão tentando se encaixar em alguma coisa que estão pedindo de vocês e não que vocês de fato têm a oferecer. Se isso não tem a ver com a personalidade de vocês, não faça, fale, 'não vou fazer e acabou'", afirmou.
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