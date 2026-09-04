Anitta manda recado a participante que falou mal dela em realityReprodução / TV Globo

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Letícia Montrezor
Rio - Anitta revelou, durante o "Estrelas da Casa" desta quinta-feira (3), que viu Bruna falar mal dela em um dos VTs exibidos pelo reality. A cantora fez o comentário ao vivo pouco antes de salvar a participante da eliminação e ainda deixou um recado em tom de brincadeira.

Antes de anunciar sua decisão, Anitta falou sobre a convivência entre os competidores e afirmou que saber lidar com diferenças também faz parte da rotina profissional. 
"Estamos numa competição onde o ganhador é um grupo, então as pessoas têm que se dar bem na convivência dessa casa, nesse grupo. Vocês precisam ser inteligentes de entender que no fim das contas quem ganha, não ganha sozinho. E dentro de uma casa, com um monte de gente, tem que saber aturar um e o outro. Você acha que a gente anda nesses corredores da Globo rindo pra todo mundo porque a gente gosta de todo mundo? Não, mas a gente ri porque é preciso fazer isso para sobreviver", declarou.

Na sequência, Anitta decidiu garantir a permanência de Bruna na disputa, mas aproveitou para mandar um recado direto à participante. A cantora contou que acompanhou imagens do reality e viu a competidora fazer comentários sobre ela. "A próxima vez que eu ver falando mal de mim no VT, não vou salvar vou mandar para xilindró mesmo", avisou. Logo depois, amenizou o comentário com bom humor: "Tô brincando, mais ou menos".

A fala chamou atenção dos participantes e repercutiu nas redes sociais. Internautas comentaram a sinceridade da artista e compartilharam reações como "Ela não deixa passar uma", "Olha o recado ao vivo, Bruna" e "Ela é o cão".

Durante a participação no programa, Anitta também fez críticas e sugestões sobre as apresentações. Em uma das avaliações, apontou problemas de afinação e aconselhou os competidores a buscar mais personalidade artística.

"Eu achei que a gente teve uma questão de afinação nessa música bem séria. Então, eu acho que é uma coisa a prestar atenção. E acho também que os meninos precisam ainda se encontrar no lugar artístico deles porque às vezes não é porque a coreógrafa mandou fazer de tal jeito… Eu acho que vocês tem que encontrar a personalidade de vocês falar, 'isso aqui tem a ver comigo, isso aqui não tem', porque senão fica parecendo que vocês estão tentando se encaixar em alguma coisa que estão pedindo de vocês e não que vocês de fato têm a oferecer. Se isso não tem a ver com a personalidade de vocês, não faça, fale, 'não vou fazer e acabou'", afirmou.