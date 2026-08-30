Show de Ensaios da Anitta em 2026Reprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – A cantora Anitta, de 33 anos, anunciou neste domingo (30) as datas de turnê dos Ensaios de Anitta para 2027. Os shows, que antecipam a temporada do Carnaval, terão como tema “Festas do Brasil”, e estarão presentes em oito cidades brasileiras.

Em publicação nas redes sociais, a artista celebrou a novidade: “Os Ensaios da Anitta 2027 já têm destino! De Norte a Sul, o nosso verão vai atravessar o Brasil celebrando diferentes ritmos, encontros e formas de festejar”, escreveu.

A pré-venda de ingressos para clientes do cartão de crédito do Mercado Pago acontece no dia 1º de setembro, tendo início às 12h. Já a venda geral será no dia 2 de setembro. As entradas podem ser adquiridas por meio do canal de vendas oficial do evento.

Os Ensaios de Anitta passarão por Belém, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo, entre os dias 9 e 31 de janeiro de 2027.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna