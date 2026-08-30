Show de Ensaios da Anitta em 2026Reprodução/Instagram
Em publicação nas redes sociais, a artista celebrou a novidade: “Os Ensaios da Anitta 2027 já têm destino! De Norte a Sul, o nosso verão vai atravessar o Brasil celebrando diferentes ritmos, encontros e formas de festejar”, escreveu.
A pré-venda de ingressos para clientes do cartão de crédito do Mercado Pago acontece no dia 1º de setembro, tendo início às 12h. Já a venda geral será no dia 2 de setembro. As entradas podem ser adquiridas por meio do canal de vendas oficial do evento.
Os Ensaios de Anitta passarão por Belém, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo, entre os dias 9 e 31 de janeiro de 2027.
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