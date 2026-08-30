Evelyn Castro fez show em CopacabanaJoão Mateus / Agência O Dia
Evelyn Castro transforma o Blue Note Rio em baile
Atriz e humorista mostrou seu lado cantora em apresentação na Zona Sul; repertório inclui Leci Brandão e Tina Turner
Turnê de 2027 dos 'Ensaios de Anitta' tem datas confirmadas
Shows pré-carnaval acontecerão entre os dias 9 e 31 de janeiro, em oito cidades brasileiras
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Menos é Mais transforma Riocentro em roda de pagode
Grupo apresenta turnê 'Churrasquinho -+' com palco 360º, repertório livre, sucessos como 'Coração Partido' e participações surpresa
Fim de semana tem festival gratuito na Zona Sul e diversos shows
Toquinho, Leoni, Roberta Sá, Alcione e Jorge Aragão estão entre os destaques do roteiro; veja a programação completa!
João Vithor revisita legado do tio-avô em 'Carta a um Jovem Ator'
Escrito e dirigido por Tiago Herz, monólogo fica em cartaz no Teatro Municipal Domingos Oliveira até domingo (30)
Ney Matogrosso anuncia turnê comemorativa '85 Anos de Ousadia'
Série de shows tem previsão de estreia para janeiro de 2027 no Nubank Parque, em São Paulo
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