Evelyn Castro fez show em Copacabana - João Mateus / Agência O Dia

Evelyn Castro fez show em CopacabanaJoão Mateus / Agência O Dia

Publicado 30/08/2026 11:47

Evelyn Castro animou a noite deste sábado (29) no Blue Note Rio, em Copacabana, na Zona Sul, com o show “Bailyn da Evelyn”. A atriz, humorista e cantora levou a casa lotada a cantar e dançar ao som de canções que marcaram diferentes momentos de sua vida.

Mais do que uma apresentação musical, o "Bailyn da Evelyn" é um encontro. Entre uma canção e outra, a artista conversa, brinca, conta histórias e interage com a plateia, criando uma atmosfera de proximidade e descontração. A sensação é de estar entre amigos, compartilhando memórias, boas histórias e, claro, muita música.

No repertório, sucessos de nomes como Tim Maia e Michael Jackson fizeram a casa cantar junto. Um dos pontos altos da noite foi a interpretação de “Zé do Caroço”, de Leci Brandão. A canção ganhou força na voz dos presentes, que a entoaram em coro como um verdadeiro hino de resistência.

O ápice veio no bloco final, dedicado a Tina Turner. Em um medley de sucessos da cantora, Evelyn exibiu potência vocal, versatilidade e presença de palco, fazendo a casa inteira vibrar.

O encerramento, que já era grandioso, ganhou ainda mais energia quando a plateia pediu mais. Evelyn voltou ao palco, puxou samba-enredo e ainda brincou com “Faraó”, de Margareth Menezes, transformando os minutos finais em uma verdadeira festa.

Consagrada por trabalhos como humorista e atriz em novelas, filmes, séries e musicais, Evelyn também mantém uma relação antiga com a música. Ela canta desde 2001 e leva ao palco a experiência acumulada ao longo de anos de contato com os microfones, os palcos e a noite carioca. Em 2005, foi finalista do reality musical “Fama”, da TV Globo.

