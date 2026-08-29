Menos é Mais leva ?Churrasquinho - ? ao Rio com quatro horas de pagode - Divulgação

Menos é Mais leva ?Churrasquinho - ? ao Rio com quatro horas de pagodeDivulgação

Publicado 29/08/2026 05:00

Rio - O pagode vai tomar conta do gramado do Riocentro neste sábado (29), quando o Menos é Mais desembarca no Rio de Janeiro com a turnê "Churrasquinho -+". A partir das 14h, o grupo formado por Duzão, Goes, Paulinho e Ramon promete quatro horas de música, com sucessos como " P do Pecado", "Coração Partido" e "Brinda Aê", além de participações especiais mantidas em segredo.

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A apresentação leva ao Rio um projeto que nasceu de maneira bem mais despretensiosa. Em 2019, o Menos é Mais registrou uma roda de samba entre amigos em vídeo. A gravação ganhou proporções inesperadas e, três anos depois, deu origem à turnê. Para o vocalista Duzão, foi ao perceber a reação do público ao vivo que o grupo entendeu que o "Churrasquinho" havia se transformado em algo maior.



"Era uma roda de samba entre amigos, registrada de um jeito simples, e, de repente, o Brasil inteiro estava assistindo. Ali, entendemos que tinha algo que era maior do que nós. Quando estreamos a turnê em 2022 e vimos a resposta do público ao vivo, não tivemos mais dúvida. O Churrasquinho tinha virado um fenômeno."



Mesmo com a dimensão que o projeto ganhou, o grupo diz que a intenção é preservar a sensação de proximidade que marcou sua origem. No Riocentro, o palco 360º será um dos recursos usados para aproximar os artistas e o público. O repertório também é pensado de forma livre, permitindo mudanças de acordo com a reação de cada cidade.



"A resposta está na energia que levamos pra cima do palco e no repertório livre, que permite uma adaptação ao que o público pede em cada cidade. O palco 360º também ajuda muito nisso, porque elimina a distância física”, explica o percussionista Goes.



Para o pandeirista Paulinho, a participação da plateia é justamente o que diferencia a experiência de um show convencional. "O 'Churrasquinho' só funciona de verdade quando o público entra na roda com a gente. Não é um show pra assistir; é um show pra viver. Quando sentimos que o público está presente de verdade, cantando, pedindo, reagindo, sabemos que estamos entregando o que o 'Churrasquinho' precisa ser."



A chegada ao Rio também carrega um significado particular para o grupo, que nasceu em Brasília, mas construiu uma relação próxima com o público carioca. Goes destaca o peso da tradição da cidade no samba e no pagode e diz que isso aumenta a responsabilidade do quarteto.



"Sentimos o peso da história do Rio com o pagode quando tocamos aqui. O público carioca conhece as raízes, sabe de onde veio, e isso cria uma exigência positiva. A gente chega com respeito e com vontade de estar à altura dessa tradição." A apresentação leva ao Rio um projeto que nasceu de maneira bem mais despretensiosa. Em 2019, o Menos é Mais registrou uma roda de samba entre amigos em vídeo. A gravação ganhou proporções inesperadas e, três anos depois, deu origem à turnê. Para o vocalista Duzão, foi ao perceber a reação do público ao vivo que o grupo entendeu que o "Churrasquinho" havia se transformado em algo maior."Era uma roda de samba entre amigos, registrada de um jeito simples, e, de repente, o Brasil inteiro estava assistindo. Ali, entendemos que tinha algo que era maior do que nós. Quando estreamos a turnê em 2022 e vimos a resposta do público ao vivo, não tivemos mais dúvida. O Churrasquinho tinha virado um fenômeno."Mesmo com a dimensão que o projeto ganhou, o grupo diz que a intenção é preservar a sensação de proximidade que marcou sua origem. No Riocentro, o palco 360º será um dos recursos usados para aproximar os artistas e o público. O repertório também é pensado de forma livre, permitindo mudanças de acordo com a reação de cada cidade."A resposta está na energia que levamos pra cima do palco e no repertório livre, que permite uma adaptação ao que o público pede em cada cidade. O palco 360º também ajuda muito nisso, porque elimina a distância física”, explica o percussionista Goes.Para o pandeirista Paulinho, a participação da plateia é justamente o que diferencia a experiência de um show convencional. "O 'Churrasquinho' só funciona de verdade quando o público entra na roda com a gente. Não é um show pra assistir; é um show pra viver. Quando sentimos que o público está presente de verdade, cantando, pedindo, reagindo, sabemos que estamos entregando o que o 'Churrasquinho' precisa ser."A chegada ao Rio também carrega um significado particular para o grupo, que nasceu em Brasília, mas construiu uma relação próxima com o público carioca. Goes destaca o peso da tradição da cidade no samba e no pagode e diz que isso aumenta a responsabilidade do quarteto."Sentimos o peso da história do Rio com o pagode quando tocamos aqui. O público carioca conhece as raízes, sabe de onde veio, e isso cria uma exigência positiva. A gente chega com respeito e com vontade de estar à altura dessa tradição."

O cantor Duzão também aponta uma energia particular dos cariocas durante os shows. "O Rio tem uma energia própria que é difícil de comparar. A cidade vive o pagode de um jeito muito intenso, e isso aparece no show. Mas o que a gente mais sente é que, independentemente da cidade, o 'Churrasquinho' cria uma experiência que é reconhecida pelo público em qualquer lugar do Brasil."



A relação construída com diferentes públicos aparece também na escolha do repertório. Segundo Paulinho, o grupo não pensa apenas nas músicas que estão em alta, mas naquelas capazes de criar conexão com quem estiver diante do palco. "Coração Partido", um dos maiores sucessos recentes do Menos é Mais, é apontado como exemplo de uma faixa que ultrapassou o público habitual do pagode.



Quatro horas de pagode, mas meses de trabalho



A aparente espontaneidade do 'Churrasquinho' esconde uma estrutura de grandes proporções. Por trás das quatro horas de música, do palco 360º e das participações surpresa, há meses de planejamento e uma equipe responsável por fazer a experiência parecer tão simples quanto uma roda entre amigos.



"A gente brinca que o 'Churrasquinho' parece simples justamente porque a galera trabalhou muito para ele parecer simples. A estrutura do palco 360°, a logística das participações, a curadoria do repertório… Tudo é pensado com muito cuidado. O público vê quatro horas de pagode entre amigos. Por trás disso, são meses de planejamento e uma equipe gigante que faz tudo acontecer", conta Ramon, que comanda o surdo e o tamborim.



A turnê de 2026 já passou por Ribeirão Preto, Fortaleza, Belém, Vila Velha e Belo Horizonte e reúne mais de 86 mil pessoas. Depois do Rio, o "Churrasquinho -+" segue para Campinas, São Paulo, Recife, Porto Alegre e Salvador. Nas edições anteriores, a label (festa) já havia reunido mais de 260 mil pessoas pelo país.



Para a edição carioca, o grupo prefere manter o mistério sobre os convidados. Ramon adianta apenas que o público encontrará o formato que marcou a turnê: "O Rio vai receber o melhor que essa turnê tem para dar. São quatro horas de show, repertório livre, participações que vamos deixar na surpresa e uma energia que só o público carioca sabe criar. Quem estiver lá, vai entender. Só quem vive sabe."

Serviço:

Menos é Mais - 'Churrasquinho -+'

Sábado, a partir das 14h

Local: Gramado do Riocentro

Endereço: Avenida Salvador Allende, 6555 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 230 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível)