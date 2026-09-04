Renato Góes interpretará Heitor em 'Quem Ama Cuida' - Estevam Avellar / TV Globo

Renato Góes interpretará Heitor em 'Quem Ama Cuida'Estevam Avellar / TV Globo

Publicado 04/09/2026 08:45

Rio - Renato Góes surgiu pela primeira vez caracterizado como Heitor, seu personagem em "Quem Ama Cuida", da TV Globo. O clique foi divulgado pela emissora nesta sexta-feira (4). As cenas que revelam o paradeiro do filho de Arthur (Antonio Fagundes) estão previstas para irem ao ar no dia 14 de setembro.

Renato começou a gravar a novela no último sábado (29). Na trama, Heitor havia desaparecido após se aventurar em uma viagem. Ele, entretanto, forjou o próprio sumiço para fugir da ganância da família. Arthur, que foi assassinado, morreu sem superar a perda do filho.

A chegada de Heitor à trama acontece após o marco do capítulo 100 da novela. Vários desdobramentos a partir daí acontecerão, como o julgamento de Ademir (Dan Stulbach), a derrocada de Ulisses (Alexandre Borges), ao ser descoberto por Fábia (Flávia Alessandra) no cassino clandestino, e Adriana (Letícia Colin) se apresentando como sócia da joalheria A. Brandão.