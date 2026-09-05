Claudia Raia apresenta o reality ’Sua Mãe Te Conhece?’ - Nat Odenbreit / Netflix

Claudia Raia apresenta o reality ’Sua Mãe Te Conhece?’Nat Odenbreit / Netflix

Publicado 05/09/2026 05:00

Rio - Conhecida pelo trabalho em novelas e espetáculos , Claudia Raia assume um novo desafio na carreira ao comandar o reality "Sua Mãe Te Conhece?", disponível na Netflix. No programa, nove mães são confinadas em uma casa luxuosa e observam o comportamento dos filhos, que acham que estão participando de um outro reality, chamado "A República". O prêmio inicia em R$ 1 milhão, mas diminui conforme as matriarcas erram as respostas relacionadas aos herdeiros.

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Questionada se participaria da atração, Claudia é enfática: "Definitivamente eu não iria." Mamãe de Enzo, de 29 anos, e Sophia, de 23, frutos do antigo relacionamento com Edson Celulari, e Luca, de 3, da união com Jarbas Homem de Mello, a apresentadora acredita que a filha poderia gostar de passar pela experiência: "A filha que ia querer ir era a Sophia, com toda certeza."

Para a jovem, as duas sairiam vencedoras. "Ela disse: 'Mãe, você ia acertar tudo.' Mentira, não ia acertar nada, né? Diz ela que sim, mas eu não acredito nisso não", diverte-se a artista. Se no reality há mães liberais e conservadoras, Claudia se classifica como uma mãe "liberal com limites". "Eu acho que mordo e assopro. Sou uma mãe que dá limites, mesmo, mas ao mesmo tempo acolho."



Logo no primeiro episódio do reality, que estreou recentemente, as matriarcas do programa sofrem um baque: descobrem que não sabiam tanto sobre os filhos como acreditavam e perdem dinheiro na mesa de apostas. "Já levaram uma 'chinelada' na cara. Não conhecem, todas erraram. E eu, na hora, na cadeira, pensava: 'Será que eu ia acertar? Será que eu saberia o que a Sophia faria, ou o que o Enzo faria?' Cheguei à conclusão de que talvez eu não soubesse", admite Claudia.



A atração, para a artista, aborda as diferenças geracionais e a falta de intimidade dos filhos com as mães. "Não tem conversa, escuta. Várias filhas reclamaram de como algumas mães são frias. As mães foram criadas da mesma forma. Por isso que elas (essas atitudes) se repetem. Então, não dá para julgar. Dá para entender e tentar mudar. Acho que é um programa sobre transformação. E é muito bonito a gente ver a jornada dessas duplas."



Com conflitos e grandes emoções, Claudia acredita que o reality vai gerar discussões dentro da casa das pessoas. "Tenho certeza. Isso já está acontecendo, e muito. É um revisitar a maternidade, reorganizar essa maternidade com mais atenção do filho para a mãe, da mãe para o filho. Porque, por exemplo, eu fui uma filha demoníaca. Não sei como minha mãe deu conta de mim. Eu era um furacão, um vulcão em erupção. E minha mãe, uma mulher fortíssima, maravilhosa, deu conta de duas filhas sem o marido, meu pai morreu quando eu tinha 3 anos, mas como filha eu tenho muito a pedir perdão a ela."



"Quando fui mãe, descobri o quanto eu tinha sido infernal na vida dela. Ela disse assim: 'Será que a sua filha vai ser como você foi comigo?' Falei: 'Credo, está me rogando essa praga, mamãe?'. Não foi (assim comigo), graças a Deus. Nem todo mundo é mãe, mas todo mundo é filho. E todo mundo sente do mesmo jeito. Essa relação (de mãe e filho) é emocionante de cabo a rabo", opina.

Estreante no formato dos realities, a apresentadora considera a "experiência maravilhosa". "Eu não imaginei que eu fosse apresentar reality... Estou encantada com essa nova vertente que abri na minha vida e carreira", diz ela, que relata os desafios técnicos e emocionais de comandar o programa.

"Tecnicamente é muito difícil, porque, no que eu estou falando com elas (as mães) e escutando o que elas estão falando, estou com um ponto, com um diretor falando comigo. Então, é uma confusão que parece que estou em uma balada e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Isso, na hora, me assustou, mas depois me acostumei. Mas emocionalmente me pegou muito e me fez rever a minha maternidade. Quando saí de lá, chamei meus filhos e falei: 'Gente, acho que eu tenho que ter uma escuta maior para vocês'. Eles começaram a rir...", recorda.

Ela ainda lista outras dificuldades que precisou lidar: "Me segurar para não levantar e dar um sacudidão (nas mães), com certeza. E fazer cara de paisagem, porque eu sou péssima atriz na vida real. Então, está na cara o que eu não gostei. Essa parte acho que é a mais difícil de todas. Mas eu consegui me conter."

Claudia, por fim, entrega que não era consumidora de realities antes de assumir a apresentação de 'Sua Mãe Te Conhece?'. "Se você me perguntar de qualquer reality, eu não sei. Claro que quando eu fui convidada (para apresentar o programa), acabei fazendo um uma pesquisa, assisti a vários realities, 'Ilhados com a Sogra', 'Big Brother'", relata ela, que entrou nesse gênero por conta do trabalho e pretende seguir.



