Xande de Pilares fará participação especial em ’Por Você’ - Globo/ Estevam Avellar

Xande de Pilares fará participação especial em ’Por Você’Globo/ Estevam Avellar

Publicado 08/09/2026 15:34

Rio - Xande de Pilares vai movimentar a novela "Por Você", da TV Globo, com uma participação especial. Incomodado ao ver o movimento no bar de Clemente (Antonio Pitanga) por oferecer música ao vivo, Próspero (José de Abreu) tenta reagir e aceita a sugestão de Toy (Rodrigo Lelis), que leva Maike (Igor Jansen) para se apresentar no local.

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Enquanto Maike se esforça para atrair público tocando forró em seu teclado, Clemente revela sua carta na manga. O comerciante surpreende os frequentadores ao receber Xande de Pilares, que chega ao bar e rapidamente transforma o ambiente em uma grande roda de samba. Em poucos minutos, a música contagia os moradores e esvazia o estabelecimento rival.

O palmeirense observa seus clientes atravessarem a rua para acompanhar o show. Nem Toy e Maike resistem à curiosidade e acabam abandonando o bar do italiano para conferir a apresentação do sambista. Sozinho, ele assiste à movimentação do outro lado da rua e percebe que terá de se reinventar mais uma vez para vencer a disputa com Clemente.