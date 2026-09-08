Xande de Pilares fará participação especial em ’Por Você’Globo/ Estevam Avellar
Xande de Pilares fará participação na novela 'Por Você'
Cantor vai se apresentar no bar do personagem Clemente, interpretado por Antonio Pitanga
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