Roberto Kovalick é o âncora do ’Jornal Hoje’Reprodução/ Globoplay

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Leticia Pessôa
Rio - O início da transmissão do "Jornal Hoje", da TV Globo, chamou atenção dos internautas na tarde desta terça-feira (8). Uma falha técnica no áudio durante a escalada encobriu a fala do apresentador Roberto Kovalick em algumas cidades do país, como Londrina, no Paraná.  
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'Jornal Hoje' apresentou falha no áudio durante a escalada - Reprodução/ Globoplay
Roberto Kovalick é o âncora do 'Jornal Hoje' - Reprodução/ Globoplay
A "voz robótica" foi comentada entre usuários do X, antigo Twitter. "O Optimus Prime dos Transformers apresentando o 'Jornal Hoje'", disse um internauta. "Que doidêra é essa no 'Jornal Hoje?'", questionou outro. "E o capiroto que tomou a voz do apresentador", brincou um terceiro. 
O efeito surgiu apenas na escalada ao vivo do telejornal. A versão na íntegra do programa, disponível no Globoplay, foi publicada com o áudio corrigido. 