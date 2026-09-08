’Avenida Brasil 2’ tem previsão de estreia para janeiro de 2027 - Reprodução/ X

’Avenida Brasil 2’ tem previsão de estreia para janeiro de 2027Reprodução/ X

Publicado 08/09/2026 16:39

Rio - A TV Globo anunciou nesta terça-feira (8) que "Avenida Brasil 2" será a próxima novela das 21h da emissora. A sequência da trama de sucesso escrita por João Emanuel Carneiro vai substituir "Quem Ama Cuida" a partir de janeiro de 2027. A revelação aconteceu por meio de vídeo publicado no X, antigo Twitter.

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"ALERTA PLANTÃO GLÔ. A novela que parou o Brasil em 2012 vai voltar. 'Avenida Brasil 2', a continuação, estreia em janeiro de 2027", comunicou.

Exibida em 2012, a novela acompanha a busca por vingança de Rita (Débora Falabella), que, na infância, foi abandonada no lixão pela madrasta, Carminha (Adriana Esteves). A vilã enriquece após o casamento com Tufão (Murilo Benício) e coloca o amante dentro da mansão do ex-jogador quando consegue que a cunhada, Ivana (Letícia Isnard), se case com Max (Marcello Novaes).

A jovem adota o nome Rita e passa a trabalhar como cozinheira na residência da família. No bairro fictício do Divino, ela reencontra Jorginho (Cauã Reymond), filho adotivo de Carminha e Tufão, que na verdade é fruto do romance de anos da vilã com Max. Com isso, Nina tenta ser feliz com o rapaz enquanto executa sua vingança contra a ex-madrasta.