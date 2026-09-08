’Avenida Brasil 2’ tem previsão de estreia para janeiro de 2027Reprodução/ X
Sua próxima novela das nove— TV Globo (@tvglobo) September 8, 2026
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