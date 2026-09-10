Bruna Griphao participa do quadro ’Dança dos Famosos’ - Beatriz Damy / TV Globo

Bruna Griphao participa do quadro ’Dança dos Famosos’Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 10/09/2026 05:00

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"Tem sido uma experiência maravilhosa e desafiadora. Acho que o que mais me surpreendeu foi a quantidade de tempo, de esforço e de dedicação que precisa ser colocada ali. É realmente uma imersão. A cada semana, é um ritmo diferente e, por mais que eu já imaginasse essa dificuldade, vivê-la é bem diferente", admite a artista.Bruna começou a disputa no Grupo D, ao lado de Gracyanne Barbosa, Diego Martins e Junno Andrade. Na primeira fase do quadro, em que os participantes se apresentaram em equipes, o grupo terminou com a melhor pontuação.