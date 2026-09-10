Bruna Griphao participa do quadro ’Dança dos Famosos’Beatriz Damy / TV Globo
"Tem sido uma experiência maravilhosa e desafiadora. Acho que o que mais me surpreendeu foi a quantidade de tempo, de esforço e de dedicação que precisa ser colocada ali. É realmente uma imersão. A cada semana, é um ritmo diferente e, por mais que eu já imaginasse essa dificuldade, vivê-la é bem diferente", admite a artista.
Bruna começou a disputa no Grupo D, ao lado de Gracyanne Barbosa, Diego Martins e Junno Andrade. Na primeira fase do quadro, em que os participantes se apresentaram em equipes, o grupo terminou com a melhor pontuação.
Antes da carreira artística, a atriz praticou natação e saltos ornamentais. Segundo ela, o histórico no esporte ajuda no condicionamento físico e na memória muscular. A relação mais próxima com a dança, no entanto, é recente. "Óbvio que sempre gostei de me divertir e de sair para dançar com os meus amigos, mas nunca profissionalmente. Acho que o meu primeiro grande contato com a dança foi com o samba, no Carnaval. Agora, estou tendo um contato muito mais amplo, que tem tomado o protagonismo na minha vida."
Entre os ritmos que ainda pretende enfrentar no quadro, o samba de gafieira e a dança de salão feita em dupla aparecem como um dos maiores desafios. "Ai, todos! Mas acho que a gafieira, principalmente, vai me tirar da zona de conforto. Essas danças em dupla, de salão, acho bem difíceis", confessa.
Musa do Salgueiro em 2026, ela já confirmou que voltará a desfilar no posto em 2027. Apesar das aulas de samba, a atriz afirma que a experiência na escola ainda não trouxe vantagem no "Dança dos Famosos", já que os ritmos apresentados no quadro exigem técnicas diferentes.
Para o próximo desfile, Bruna pretende manter as aulas e aprimorar o samba. Ela reconhece que ainda está longe do nível que deseja alcançar. "Acho que é uma constante. Você tem que estar em eterno aprendizado. O Carnaval requer que você esteja sempre aprendendo, estudando e fazendo aula, até porque eu não estou nem perto do nível de samba ao qual um dia almejo chegar. Então, ainda tem muita aula para fazer, muito aperfeiçoamento e muita dedicação pela frente. Quero me dedicar cada vez mais, o quanto eu puder."
Nova fase na atuação
Fora da dança, Bruna também celebra uma fase mais adulta na dramaturgia. Em "Jogada de Risco", série disponível no Globoplay, ela interpreta Daniele, uma garota de programa segura de si, inteligente e consciente da própria sensualidade. Ao falar sobre a personagem, a atriz explica que o desafio não foi descobrir um lado sensual em si mesma, mas compreender a personalidade e a confiança de Daniele.
Para Bruna, parte do processo também passou por compreender os comportamentos da garota de programa. "Acho que esse foi um lado que precisei encontrar: entender a potência que a Daniele é, esse lugar de segurança que ela tem, de usar a sensualidade a favor dela e de se sentir dona de toda essa sensualidade."
A recepção da série agradou à atriz. "Achei ótimo. A gente estava bem ansioso para saber como seria a recepção do público e, graças a Deus, foi uma recepção maravilhosa."
Próximos passos
Bruna encerrou recentemente uma temporada do espetáculo "O Dia Seguinte" e pretende continuar no teatro. "Com certeza, o palco está nos meus planos. Por mim, eu estaria apresentando a peça agora, mas estamos sem agenda. A gente está fazendo um movimento para viajar com o espetáculo e, neste momento, isso é impossível por causa do 'Dança' e do Carnaval."
Além da possibilidade de retomar a produção ainda neste ano, Bruna revela outro desejo profissional: "Também estamos torcendo por uma segunda temporada de 'Jogada de Risco'."