Mirinho (Nicolas Prattes) recebe de Virgínia a notícia de que será paiAngélica Goudinho / Globo

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Letícia Montrezor
Rio - Virgínia (Theresa Fonseca) terá uma reviravolta nos próximos capítulos de "A Nobreza do Amor". Após enfrentar episódios de tontura e mal-estar, a jovem descobrirá que está grávida e decidirá contar a novidade a Mirinho (Nicolas Prattes).
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Virgínia (Theresa Fonseca) vai ao consultório de Onildo (Paulo Lessa) acompanhada por Marta (Emanuelle Araújo) - Angélica Goudinho / Globo
Virgínia (Theresa Fonseca) fica apreensiva após confirmar a gravidez nos próximos capítulos de 'A Nobreza do Amor' - Angélica Goudinho / Globo
Virgínia surpreende Mirinho ao revelar a gestação em cena de 'A Nobreza do Amor' - Angélica Goudinho / Globo

As cenas começam a ir ao ar nesta quarta-feira (9). Desconfiada de uma possível gestação, Virgínia faz as contas e fica desesperada ao relacionar os sintomas aos acontecimentos recentes de sua vida.

Preocupada com a filha, Marta (Emanuelle Araújo) a acompanha até o consultório de Onildo (Paulo Lessa). Depois de examiná-la, o médico confirma a gravidez e revela que ela está entre seis e sete semanas de gestação.

A informação abala Virgínia, principalmente por causa do período indicado pelo médico. Diante da situação, Marta pede a Onildo que mantenha o diagnóstico em sigilo. Ele garante que não contará a descoberta a outras pessoas.

O segredo, porém, não permanece guardado por muito tempo. Nos capítulos seguintes, Virgínia decide procurar Mirinho e revela que está esperando um filho dele.

Surpreso ao descobrir que será pai, o rapaz passa mal diante da notícia. A conversa ainda é ouvida por Sebastião (João Fontenelle), Manoel (Daniel Rangel) e Diógenes (Danton Mello), o que dificulta a tentativa de manter a gravidez longe dos demais personagens.