Mirinho (Nicolas Prattes) recebe de Virgínia a notícia de que será pai - Angélica Goudinho / Globo

Mirinho (Nicolas Prattes) recebe de Virgínia a notícia de que será paiAngélica Goudinho / Globo

Publicado 09/09/2026 13:06

fotogaleria

As cenas começam a ir ao ar nesta quarta-feira (9). Desconfiada de uma possível gestação, Virgínia faz as contas e fica desesperada ao relacionar os sintomas aos acontecimentos recentes de sua vida.Preocupada com a filha, Marta (Emanuelle Araújo) a acompanha até o consultório de Onildo (Paulo Lessa). Depois de examiná-la, o médico confirma a gravidez e revela que ela está entre seis e sete semanas de gestação.A informação abala Virgínia, principalmente por causa do período indicado pelo médico. Diante da situação, Marta pede a Onildo que mantenha o diagnóstico em sigilo. Ele garante que não contará a descoberta a outras pessoas.O segredo, porém, não permanece guardado por muito tempo. Nos capítulos seguintes, Virgínia decide procurar Mirinho e revela que está esperando um filho dele.Surpreso ao descobrir que será pai, o rapaz passa mal diante da notícia. A conversa ainda é ouvida por Sebastião (João Fontenelle), Manoel (Daniel Rangel) e Diógenes (Danton Mello), o que dificulta a tentativa de manter a gravidez longe dos demais personagens.