Carol Lekker deixa o programa 'Fofocalizando', do SBT - Reprodução / Instagram

Carol Lekker deixa o programa 'Fofocalizando', do SBTReprodução / Instagram

Publicado 09/09/2026 09:57 | Atualizado 09/09/2026 16:19





Em um vídeo publicado no Instagram, Carol apareceu emocionada e relatou os impactos da situação em sua saúde. "Eu tava chorando. Não aguento mais essa situação que tô vivendo, parece um pesadelo. Estou adoecendo, tomando remédio pra depressão, ansiedade, meu cabelo tá caindo", afirmou.



A apresentadora também rebateu comentários sobre o valor que recebe no canal. Segundo ela, a mudança para o Brasil exigiu uma nova organização financeira, já que passou cerca de dez anos fora do país. "Estão falando 'ah, esse valor [do salário]'. Eu queria que vocês entendessem que eu não moro no Brasil há 10 anos. Larguei tudo pelo meu sonho", desabafou.



Carol destacou que mantém uma boa relação com a emissora e afirmou que não tinha o desejo de deixar o programa. No entanto, disse que não conseguiu chegar a um acordo sobre um reajuste salarial. "Conversei com meu diretor, sou muito grata ao SBT, estou muito feliz com o SBT, mas realmente não consigo viver com esse valor que vocês estão vendo. [Falam] 'ah, mas é muito'. É muito quando você já vive aqui, tem uma estrutura e sabe se virar aqui", explicou.



"Combinei com o SBT que cumpriria até o final. Eu, realmente, não queria sair do SBT. Só que realmente não dá pra mim. Eu pedi um aumento, mas infelizmente agora não é possível", completou.



Ao falar sobre o orçamento mensal, Carol citou despesas com transporte, aluguel e alimentação. Sem carteira de motorista, ela afirmou que depende de carros por aplicativo para ir ao trabalho. "Só que, assim, eu queria que as pessoas entendessem: vem viver em São Paulo e ver o valor do aluguel. Eu não tenho carteira de motorista, não dirijo e preciso de Uber. Da minha casa no SBT é R$ 150, pra ir e voltar. Todo dia, gasto R$ 300. Mais meu aluguel 3 mil e pouco, mais a minha comida", detalhou.



Apesar da decisão de deixar a emissora, a apresentadora reforçou o carinho pelo canal e disse que a escolha ocorreu por uma questão financeira. "Eu amo o SBT, não tenho um pingo pra falar. Queria muito ficar. Só que me vejo na situação que não tenho condição. Estou me vendo na situação de chegar no final do mês e não ter dinheiro pra comer", concluiu. Rio - Carol Lekker usou as redes sociais, na madrugada desta quarta-feira (9), para explicar os motivos que a levaram a pedir demissão do SBT. A apresentadora do "Fofocalizando" afirmou que o salário não cobre seus gastos em São Paulo e contou que chegou a solicitar um aumento à emissora.Em um vídeo publicado no Instagram, Carol apareceu emocionada e relatou os impactos da situação em sua saúde. "Eu tava chorando. Não aguento mais essa situação que tô vivendo, parece um pesadelo. Estou adoecendo, tomando remédio pra depressão, ansiedade, meu cabelo tá caindo", afirmou.A apresentadora também rebateu comentários sobre o valor que recebe no canal. Segundo ela, a mudança para o Brasil exigiu uma nova organização financeira, já que passou cerca de dez anos fora do país. "Estão falando 'ah, esse valor [do salário]'. Eu queria que vocês entendessem que eu não moro no Brasil há 10 anos. Larguei tudo pelo meu sonho", desabafou.Carol destacou que mantém uma boa relação com a emissora e afirmou que não tinha o desejo de deixar o programa. No entanto, disse que não conseguiu chegar a um acordo sobre um reajuste salarial. "Conversei com meu diretor, sou muito grata ao SBT, estou muito feliz com o SBT, mas realmente não consigo viver com esse valor que vocês estão vendo. [Falam] 'ah, mas é muito'. É muito quando você já vive aqui, tem uma estrutura e sabe se virar aqui", explicou."Combinei com o SBT que cumpriria até o final. Eu, realmente, não queria sair do SBT. Só que realmente não dá pra mim. Eu pedi um aumento, mas infelizmente agora não é possível", completou.Ao falar sobre o orçamento mensal, Carol citou despesas com transporte, aluguel e alimentação. Sem carteira de motorista, ela afirmou que depende de carros por aplicativo para ir ao trabalho. "Só que, assim, eu queria que as pessoas entendessem: vem viver em São Paulo e ver o valor do aluguel. Eu não tenho carteira de motorista, não dirijo e preciso de Uber. Da minha casa no SBT é R$ 150, pra ir e voltar. Todo dia, gasto R$ 300. Mais meu aluguel 3 mil e pouco, mais a minha comida", detalhou.Apesar da decisão de deixar a emissora, a apresentadora reforçou o carinho pelo canal e disse que a escolha ocorreu por uma questão financeira. "Eu amo o SBT, não tenho um pingo pra falar. Queria muito ficar. Só que me vejo na situação que não tenho condição. Estou me vendo na situação de chegar no final do mês e não ter dinheiro pra comer", concluiu.

Em nota à imprensa, a emissora comentou brevemente o desligamento da ex-integrante do programa "Fofocalizando". "A emissora agradece por todo o trabalho realizado durante esses sete meses e deseja sucesso em seus próximos desafios".