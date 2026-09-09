'Esqueceu? Bota para o público'Reprodução de vídeo
SOCORROOOOO! E tome Anitta HABLANDO sobre a performance dos participantes no Rock in Rio. #EstrelasDaCasa @Anitta pic.twitter.com/rSh1rHmV1M— Estrelas da Casa (@estrelasdacasa) September 9, 2026
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'Esqueceu? Bota para o público'Reprodução de vídeo
SOCORROOOOO! E tome Anitta HABLANDO sobre a performance dos participantes no Rock in Rio. #EstrelasDaCasa @Anitta pic.twitter.com/rSh1rHmV1M— Estrelas da Casa (@estrelasdacasa) September 9, 2026
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