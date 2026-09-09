'Esqueceu? Bota para o público'Reprodução de vídeo

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Isabelle Rosa
Rio - Anitta comentou a apresentação de alguns participantes do "Estrelas da Casa" no show de Belo no Rock in Rio por meio de um vídeo exibido no reality musical da TV Globo nesta terça-feira (8). Conselheira do programa, a Poderosa criticou Filgueira, que esqueceu a letra da música durante a apresentação, na segunda (7), e foi às lágrimas no palco, além de alertar outros competidores. 
No início do vídeo, ela demonstrou insatisfação com alguns improvisos durante o show. "É a milionésima vez que não só eu, mas também o preparador vocal fala para a galera, 'gente, ensaiou a musiquinha do jeito que é, faz do jeito que é'. Vocês ensaiam aqui tudo bonitinho, tá lindo, chega na hora vocês querem fazer melisma, inventar firula, brincadeira e erra. 'Eu faço o que eu quiser', aí desafina". 
Em seguida, ela mencionou o erro de Filgueira. "Aí vem uma pessoa, esquece a letra, que é uma coisa normal, eu já esqueci a letra 750 vezes, da minha própria música eu esqueço às vezes. Nunca a pessoa tem que fazer [cara de espanto], aí chora no palco, fica, 'ah, como eu sou a vítima do mundo, meu Deus'. Não, gente, o palco não é lugar de vítima", criticou Anitta. 
"No grupo, um está respondendo pelo outro. Eu, se estou no grupo, taco o microfone com ódio. Esqueceu a letra? Bota para o público, segura. Depois, saiu do palco, aí você chora, bate a cabeça na parede, fala com o terapeuta, alguma coisa. No palco, você não pode fazer isso. E o público não tem pena, não, vai tratar vocês igual estrume o dia que fizer isso", acrescentou ela, que observou: "Eu vou ser cancelada com esse vídeo."
Entenda
Dez integrantes do "Estrelas da Casa" participaram do show de Belo no Espaço Favela do Rock in Rio. Foram eles: Álec, Cinara, Filgueira, Gabriel Nandes e Tori do Pop; e Bruna Bento, Jefinho, Julliana Franco, Lukinhas e Uel do Pagode. O show fazia parte da dinâmica "Vida de Artista" do programa. 
Na apresentação, Filgueira foi o segundo a assumir os vocais de "Palco", de Gilberto Gil, mas não conseguiu completar sua parte da canção, e caiu no choro. Belo, por sua vez, se aproximou do cantor e lhe ofereceu um abraço.