Dora usou uma raquete para impedir que Ademir seguisse agredindo André - Reprodução de vídeo

Dora usou uma raquete para impedir que Ademir seguisse agredindo AndréReprodução de vídeo

Publicado 09/09/2026 22:10

Rio - O flagra de Ademir ( Dan Stulbach ) em Dora (Mariana Ximenes) e André (Henrique Barreira) no capítulo desta quarta-feira (9) na novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo, fez referência à cena icônica de "Mulheres Apaixonadas" (2003). O advogado surtou ao pegar a ex-mulher na cama com o sobrinho, e a briga entre os dois acabou resgatando a famosa raquete em homenagem ao vilão Marcos.

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Em armação de Adriana (Leticia Colin), o pai de Pedro (Chay Suede) atendeu a uma ligação anônima sobre o envolvimento da ex-mulher com outro homem e também recebeu o acesso à nova senha da fechadura eletrônica do apartamento da dona da escola de dança.

Para conter a agressão do ex-marido ao novo amor, Dora recorreu a uma raquete que estava em outro cômodo. O uso do objeto contra um personagem vivido por Dan Stulbach virou assunto entre os usuários do X, antigo Twitter, já que o ator interpretou o violento personagem que agredia a esposa justamente com o mesmo item no outro folhetim.

"Encantada com a ideia de colocarem a Mariana Ximenes ameaçando o personagem do Dan Stulbach com uma raquete de tênis", escreveu um perfil. "Fiquei chocada que Dan Stulbach incorporou a risadinha de Marcos de 'Mulheres Apaixonadas' igual, mesmo 23 anos depois", observou outro. "A Mariana Ximenes com a raquete se defendendo do Dan Stulbach. Que momento! Isso é novela brasileira", vibrou outro.