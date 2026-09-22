MC Livinho e Byanca Gabarron reataram casamento - Reprodução / X

MC Livinho e Byanca Gabarron reataram casamentoReprodução / X

Publicado 22/09/2026 12:14

MC Livinho revelou nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (21), que reatou o casamento com a influenciadora digital Byanca Gabarron. Ao ser questionado por um seguidor em uma 'caixinha de perguntas' sobre o relacionamento, o cantor confirmou a reconciliação após o término em junho deste ano.

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"Você e sua ex-mulher voltaram ou é boato falso?", indagou o internauta. Livinho, então, afirmou que os dois estavam decididos a seguir caminhos diferentes, mas que reataram devido o "amor e respeito". "Esses meses foram bagulhos loucos. Terminamos, não íamos voltar mais. Mas o destino pertence a Deus, Papai do Céu que sabe. Mas enquanto houver respeito e amor, os caminhos sempre se cruzam."

Em seguida, contou que apesar da volta do relacionamento, ainda não estão morando juntos. "Então acabou que se cruzaram de novo. Ambos estavam decididos, seguindo, mas ligados por uma coisa chamada amor e respeito. Então por que não tentar? Hoje estamos em endereços diferentes mas estamos tentando. Isso que importa e é isso, não é boato, não. Vocês vão saber de tudo o que eu quiser falar", disse ele, aos risos.

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Em junho, a influenciadora anunciou o fim da relação após 10 anos juntos. O relacionamento entre os dois iniciou em 2016. Após um breve período separados, retomaram a relação em fevereiro de 2023. O casal oficializou a união no final de 2024, em uma cerimônia nas Ilhas Maldivas. Livinho e Byanca são pais de Olívio, de 7 anos.

Em agosto, o funkeiro comentou que tentava reatar o casamento . "Eu mando mensagem, a nega responde quando quer; eu ligo, a nega não atende, entendeu? Então a parada é o seguinte: se voltar, vocês vão saber; se não voltar, vocês vão saber", afirmou. "Se der, vamos embora, amém, Deus abençoou, papai do céu uniu; se não for, vocês vão saber também. Então fiquem em paz", acrescentou o artista.

No dia 8 deste mês, o MC opinou sobre os relacionamentos atuais. O cantor disse que acredita que há interesses e citou uma possível disputa de egos entre homens e mulheres. Ele ainda apontou que o distanciamento entre as pessoas pode ser influenciado pelos conteúdos publicados nas redes sociais.

"Parceiro falou para mim uma fita, né? Que agora eu vou abordar esse assunto. Por que a noite está salgada? Por que a pista está salgada? Por que a noite tá obscura e por que a rua está insalubre?", começou o artista, que citou um relacionamento que o amigo estava vivendo. Segundo ele, a mulher só queria sair com o rapaz nos programas bons e com pessoas influentes.