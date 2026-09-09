Livinho opina sobre relações atuais - Reprodução do Instagram

Livinho opina sobre relações atuaisReprodução do Instagram

Publicado 09/09/2026 07:43

Rio - Participante da "Dança dos Famosos", MC Livinho opinou sobre os relacionamentos atuais em vídeos publicados no Instagram Stories, nesta terça-feira (8). O cantor acredita que há interesses e cita uma possível disputa de egos entre homens e mulheres. Ele ainda apontou que o distanciamento entre as pessoas pode ser influenciado pelos conteúdos publicados nas redes sociais.

"Parceiro falou para mim uma fita, né? Que agora eu vou abordar esse assunto. Por que a noite está salgada? Por que a pista está salgada? Por que a noite tá obscura e por que a rua está insalubre?", começou o artista, que citou um relacionamento que o amigo estava vivendo. Segundo ele, a mulher só queria sair com o rapaz nos programas bons e com pessoas influentes.

"Então, ele começou a perceber que tem um interesse aí, né? A mina era da hora, gente fina para trocar uma ideia, cabeça, mas o que estava por trás era o interesse com segundas intenções. Então a pista está assim, salgada, tanto para homem quanto para mulher, já que também tem homem que está só nas artimanhas", opinou.

Para o cantor, há uma briga de ego entre homens e mulheres. "As mulheres querem ser mais inteligentes que os caras, mas quer usar a sabedoria aonde desvaloriza elas. Os caras também, na condição financeira, não estão nem aí... usam as minas como se fosse um número ou senão como uma roupa descartável... As minas também estão se posicionando como se fossem, sabe, um objeto, e estão deixando os caras fazerem delas um objeto. E os caras também estão se posicionando de uma maneira que está desvalorizando as minas e se desvalorizando. A pista está salgada por causa disso", analisou.

Livinho comentou que as pessoas se baseiam em outros relacionamentos para lidar com as próprias relações. "Estão moldando o relacionamento baseado no que as pessoas no externo estão falando, mas não no que ela está vivendo." Em seguida, ele destacou: "Hoje, devido a esses vários vídeos que tem de coach na internet, está todo mundo certo. Até, às vezes, quem está no erro pensa que está certo", afirmou ele, que acredita que a internet também tem contribuído para o afastamento entre as pessoas.

"Está todo mundo parando de se falar, está todo mundo deixando de ser amigo, está todo mundo se tornando frio, está todo mundo se afastando", disse. "As pessoas boas estão adoecendo, as pessoas frias estão se tornando mais frias, as famílias boas estão se acabando... Se alguém discorda do seu ponto de vista, se torna uma guerra, e hoje é tudo motivo de afastamento", concluiu.



Vale lembrar que Livinho tenta reatar o casamento com Byanca Gabarron. Os dois estavam juntos há 10 anos e anunciaram o término em julho deste ano. Durante uma interação com os fãs no último mês, ele contou que a relação dos dois estava indefinida.



"Eu mando mensagem, a nega responde quando quer; eu ligo, a nega não atende, entendeu? Então a parada é o seguinte: se voltar, vocês vão saber; se não voltar, vocês vão saber", afirmou. "Se der, vamos embora, amém, Deus abençoou, papai do céu uniu; se não for, vocês vão saber também. Então fiquem em paz", acrescentou.