Cariúcha comentou saída de Carol Lekker da emissora - Reprodução/Instagram

Cariúcha comentou saída de Carol Lekker da emissora Reprodução/Instagram

Publicado 09/09/2026 18:14

Rio - Cariúcha saiu em defesa do SBT após Carol Lekker revelar que deixou a emissora por não conseguir um aumento salarial. Nesta quarta-feira (9), a apresentadora do "SuperPop", da RedeTV!, e ex-integrante do "Fofocalizando", detonou a postura da influenciadora e destacou como a passagem pela emissora foi importante em sua carreira.

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"O SBT é uma emissora que abriu as portas para uma favelada sem estudo comandar um programa. Que emissora faz isso? Eu cheguei no SBT ganhando diárias e eu vim galgando. A Carol Lekker tem que entender que se começa assim e depois você vai crescendo. [...] Eu cheguei no SBT, eu não assinei contrato logo de cara", afirmou.

A apresentadora relatou todas as conquistas graças ao tempo que ficou contratada da emissora da família Abravanel. "O meu apartamento no Rio eu comprei graças ao SBT. O SBT nunca largou minha mão, nem nos piores momentos da minha vida. É uma emissora que ficou do meu lado. Então, a gente não começa já sentando na janela, Carol. A gente vem galgando para poder conquistar".

Cariúcha falou sobre a decisão de sair o canal para trabalhar na RedeTV!. "Eu só saí do 'Fofocalizando' porque eu tinha um sonho de ter o meu programa próprio, mas eu sou muito grata ao SBT. O SBT é a melhor emissora de trabalhar, uma das melhores emissoras. Eu tenho só gratidão a todo o SBT", concluiu.

Cariúcha falou sobre a demissão de Carol Lekker do #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/N5xj2NqlDK — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 9, 2026

Carol Lekker respondeu os comentários de Cariúcha em uma transmissão ao vivo. "Eu não sou um personagem, porque eu aprendi a ser isso aqui. Só que eu tenho pavio curto. Não é você, Cariúcha, que vai atrás do meu caminho agora, querendo hype, biscoito, mana. Não é assim", disparou.

Ela ainda acusou a apresentadora de não respeitar à antiga emissora. "Quando a gente é de uma emissora a gente não vai pra outra não. Eu tô aqui recebendo proposta de vários lugares e eu tô quieta, tô na minha. Pergunta se eu fui assinar com alguém. Não fui. Eu tenho respeito, diferente de você, que não tem respeito".