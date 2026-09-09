Angélica e Luciano Huck recebem Anitta, Grazi e famosos para sessão de cinema em casaReprodução / Instagram
Entre os convidados estavam Anitta, Chay Suede, Grazi Massafera, Xuxa, Carolina Dieckmann, Bruna Griphao, Marina Ruy Barbosa, João Vicente de Castro e Paulo Vieira. Ingrid e Mônica também participaram do encontro ao lado da diretora do longa, Susana Garcia.
A reunião ainda contou com Tiago Worcman, marido de Carolina Dieckmann, Junno Andrade, companheiro de Xuxa, e Danilo Mesquita, apontado como atual affair de Anitta.
Angélica e Huck compartilharam registros da noite nos Stories do Instagram. Nas imagens, os convidados aparecem reunidos para acompanhar a comédia antes de posarem juntos para fotos.
"Turma linda para assistir 'Minha Melhor Amiga'", escreveu Angélica em uma das publicações. A apresentadora também celebrou a produção brasileira: "Viva o cinema nacional!".
Depois da sessão, ela comentou sobre o longa e convidou os seguidores a conferirem a produção. "Filme delícia! Corre para o cinema... pra rir, chorar e aplaudir o cinema nacional!", afirmou.
Luciano Huck também publicou um registro do encontro e resumiu a noite: "Sessão pipoca e 'Minha Melhor Amiga' aqui em casa".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.