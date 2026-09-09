Cintia Dicker publicou um novo ensaio fotográfico e recebeu palmas de Pedro Scooby, ex-maridoReprodução / Ruan Caldas
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"Bom dia!", escreveu Cintia na legenda do carrossel, acompanhada de corações. Nas imagens, ela também aparece usando um conjunto de franjas e posa diante da câmera em diferentes registros.
Além de Scooby, outros nomes deixaram elogios nos comentários. Alane escreveu "maravilhosa", enquanto Alana Thayss chamou Cintia de "musa".
A interação do ex-casal acontece após os dois anunciarem a separação no último dia 31. Eles ficaram juntos por sete anos e são pais de Aurora, de 3 anos.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa