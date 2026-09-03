Luana Piovani e Pedro Scooby voltam a trocar acusações públicas envolvendo os filhosReprodução Instagram / João K

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Andrei Lara
Luana Piovani e Pedro Scooby transformaram até piolho e lêndea dos filhos em munição de uma guerra que já dura tempo demais. Um diz que veio de Portugal, o outro rebate, aparecem fotos, explicações, acusações… e as crianças no meio de tudo, expostas para uma plateia que não tinha nada que saber disso.
Luana gosta de uma boa confusão pública, isso ninguém descobriu hoje. Mas há uma diferença enorme entre falar do ex e usar detalhes íntimos dos filhos para alimentar a briga. Piolho se trata. Lêndea se tira. A exposição, depois que cai na internet, não sai com pente fino.