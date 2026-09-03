Luana Piovani e Pedro Scooby voltam a trocar acusações públicas envolvendo os filhosReprodução Instagram / João K
Luana Piovani e Pedro Scooby: que baixaria! Criança não é munição
Nova troca de acusações expõe detalhes íntimos dos filhos e transforma até piolho e lêndea em munição pública
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Ratinho sobre linguagem neutra: ‘Todes é meus ov*s. Todes é o cacete’
Apresentador critica linguagem neutra no Papagaio Falante e diz que tenta reduzir polêmicas após pedido da presidente do SBT
Festa da Banana quase vira festa do milhão com Ana Castela e Mioto
Justiça suspende R$ 1,816 milhão em gastos com seis atrações da Festa da Banana, entre elas Ana Castela e Gustavo Mioto
Da Globo ao alicate: ex-BBB Natália Deodato volta a fazer unhas
Ex-BBB retoma atendimentos como manicure, mas hoje também comanda instituto de beleza, dá mentorias e cursa faculdade
Erika Schneider diz que recusou posto de rainha de bateria. Mas de onde?
Musa da Mocidade diz que recusou posto de rainha de bateria de escola tradicional, mas mantém o nome em segredo
Do cropped ao abdômen trincado: Pietro Antonelli vive seu glow up
Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício chama atenção pela transformação física e vive boa fase também na televisão
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