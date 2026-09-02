Assessoria de Virginia Fonseca procurou a coluna para esclarecer a situação envolvendo a citação judicial - Reprodução/Instagram

Assessoria de Virginia Fonseca procurou a coluna para esclarecer a situação envolvendo a citação judicialReprodução/Instagram

Publicado 02/09/2026 10:40

Segundo a equipe, Virginia está fora do país, viagem que vem sendo mostrada publicamente em suas redes sociais, e não houve qualquer tentativa de se esconder ou evitar o processo. A assessoria afirma ainda que a primeira tentativa de citação ocorreu em endereço diferente do de referência da empresária e que, na segunda, já no local correto, ela estava viajando.

O principal esclarecimento, porém, é outro: no último dia 31, a defesa de Virginia compareceu espontaneamente ao processo e declarou a empresária citada, dando início ao prazo para apresentação de sua defesa. Com isso, segundo seus advogados, a discussão sobre encontrá-la para receber a citação perdeu o objeto.

A equipe também contesta a narrativa de que Virginia estaria tentando escapar da Justiça e reforça que ela possui endereços comerciais conhecidos e mantém presença constante nas redes sociais.

Agora, com a defesa já nos autos e a citação formalizada, a discussão muda de endereço: deixa de ser onde Virginia está e passa a ser o que ela terá a dizer no processo. Esclarecido.