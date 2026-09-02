Assessoria de Virginia Fonseca procurou a coluna para esclarecer a situação envolvendo a citação judicialReprodução/Instagram
Assessoria de Virginia procura coluna e esclarece citação judicial
Equipe da empresária procurou a coluna para esclarecer as tentativas de citação e informou que a defesa já está nos autos
Do cropped ao abdômen trincado: Pietro Antonelli vive seu glow up
Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício chama atenção pela transformação física e vive boa fase também na televisão
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Policial que enfrentou Malévola concorda: ‘Famosa é Ivete Sangalo’
Policial que se envolveu na confusão rebate o ‘doutora’, concorda com comparação sobre fama e deixa o ‘Paulão’ passar
Malévola diz que bateu em mulher e reclama da falta de troco da fiança
Influenciadora relata puxão de cabelo, diz que também apanhou e reclama que precisou pagar a fiança em dinheiro vivo
Leo Dias anuncia saída do comando diário do Melhor da Tarde na Band
Jornalista deixará a apresentação diária no fim de 2026, mas seguirá ligado à emissora e ao programa em outro formato
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