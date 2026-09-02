Cintia Dicker preferiu preservar a vida particular antes de Pedro Scooby abrir o jogo sobre o fim da relação - Reprodução Instagram

Cintia Dicker preferiu preservar a vida particular antes de Pedro Scooby abrir o jogo sobre o fim da relaçãoReprodução Instagram

Publicado 02/09/2026 09:30

Cintia Dicker tentou fazer o que muita gente famosa deveria aprender: preservar a própria vida. Questionada sobre os rumores de separação de Pedro Scooby, a modelo foi elegante, disse à revista Quem que tinha “tanta coisa pra fazer” e que preferia deixar as especulações para lá. Filha, trabalho, família. Assunto encerrado. Pelo menos para ela.

Só esqueceram de combinar o silêncio com Scooby. Poucas horas depois, o surfista resolveu abrir o jogo: confirmou que o casamento havia terminado, contou que os dois já estavam separados havia cerca de dois meses e que nem moravam mais juntos. Também fez questão de dizer que não houve traição nem desrespeito.

Depois disso, Cintia ficou praticamente sem opção. Nesta terça-feira, sua assessoria confirmou oficialmente o fim da relação: “O ciclo juntos, como casal, se encerrou, com respeito, que segue eterno”. E avisou que ela não comentará questões particulares.

E vou dizer: Cintia aguentou foi muito. Foram sete anos convivendo com o jeito livre, leve e pouco afeito a amarras de Scooby. Uma hora, por mais amor que exista, ninguém quer carregar uma relação nas costas nem gastar a própria energia tentando acompanhar quem prefere viver ao sabor da próxima onda.