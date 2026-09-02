Cintia Dicker preferiu preservar a vida particular antes de Pedro Scooby abrir o jogo sobre o fim da relaçãoReprodução Instagram
Cintia Dicker cansou de surfar as ondas de Pedro Scooby
Modelo tentou preservar a separação, mas Scooby abriu o jogo horas depois e a assessoria precisou confirmar o fim
Cintia Dicker cansou de surfar as ondas de Pedro Scooby
Modelo tentou preservar a separação, mas Scooby abriu o jogo horas depois e a assessoria precisou confirmar o fim
Policial que enfrentou Malévola concorda: ‘Famosa é Ivete Sangalo’
Policial que se envolveu na confusão rebate o ‘doutora’, concorda com comparação sobre fama e deixa o ‘Paulão’ passar
Malévola diz que bateu em mulher e reclama da falta de troco da fiança
Influenciadora relata puxão de cabelo, diz que também apanhou e reclama que precisou pagar a fiança em dinheiro vivo
Leo Dias anuncia saída do comando diário do Melhor da Tarde na Band
Jornalista deixará a apresentação diária no fim de 2026, mas seguirá ligado à emissora e ao programa em outro formato
Justiça procura Virginia pela segunda vez e não consegue encontrá-la
Influenciadora ainda não foi notificada em ação do MPDFT contra ela e a Blaze, com pedido de ao menos R$ 120 milhões
Giovani diz ‘eu te amo’, some de casa e aparece com outra
Cantor da dupla Gian e Giovani põe fim a uma relação de 26 anos e, dois dias depois, surge de mãos dadas com outra mulher
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.