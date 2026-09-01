Virginia Fonseca - Reprodução do Instagram

Virginia FonsecaReprodução do Instagram

Publicado 01/09/2026 10:50



Tem lançamento, viagem, campanha, festa, vídeo, publi, story e câmera acompanhando cada passo. Só a Justiça, curiosamente, não está conseguindo encontrá-la. Virginia Fonseca está em todo lugar. Tem lançamento, viagem, campanha, festa, vídeo, publi, story e câmera acompanhando cada passo. Só a Justiça, curiosamente, não está conseguindo encontrá-la.

Pela segunda vez, uma tentativa de notificar a influenciadora em uma ação movida pelo Ministério Público do Distrito Federal contra ela e a Blaze não deu certo. Na primeira, houve problema com o endereço. Na segunda, Virginia não foi localizada no endereço indicado em Goiânia.

Antes que alguém transforme isso em filme policial, não há informação de que Virginia esteja fugindo ou se escondendo. Mas convenhamos: para uma mulher cuja rotina praticamente vem acompanhada de localização, iluminação e equipe de filmagem, a situação rende uma bela ironia.

E não se trata de qualquer processo. O MPDFT questiona publicidade ligada às apostas e pede pelo menos R$ 120 milhões por danos morais coletivos.

Virginia ainda terá oportunidade de apresentar sua defesa, claro. Mas, enquanto isso, a Justiça segue tentando entregar a notificação.

Encontrar Virginia na internet é questão de segundos. No endereço, pelo visto, já virou missão especial.