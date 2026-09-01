Virginia FonsecaReprodução do Instagram
Virginia Fonseca está em todo lugar. Tem lançamento, viagem, campanha, festa, vídeo, publi, story e câmera acompanhando cada passo. Só a Justiça, curiosamente, não está conseguindo encontrá-la.
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Virginia FonsecaReprodução do Instagram
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