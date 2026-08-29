Adriana Esteves voltará ao papel de Carminha na continuação de Avenida Brasil - Reprodução/TV Globo

Adriana Esteves voltará ao papel de Carminha na continuação de Avenida BrasilReprodução/TV Globo

Publicado 29/08/2026 11:00 | Atualizado 29/08/2026 12:07



A Globo resolveu transformar os bastidores de Avenida Brasil 2 em operação de guerra . Segundo o jornal O Globo, a emissora quer manter os segredos da continuação da novela guardados a sete chaves e já avisou o elenco sobre o sigilo. Nos corredores, fala-se até em demissão caso alguém resolva abrir a boca antes da hora.

A sequência, novamente escrita por João Emanuel Carneiro, está prevista para 2027. Marcos Caruso, Letí O Dia cia Isnard e Eliane Giardini já estão confirmados, e Adriana Esteves também volta como Carminha. Débora Falabella deve aparecer em participações especiais.

Ou seja, a Globo quer segredo absoluto. O problema é que, quando uma emissora precisa mandar e-mail avisando que ninguém pode vazar nada, metade da fofoca já está praticamente em fase de edição.



Carminha voltou antes mesmo da novela. Só que agora, pelo visto, quem pisar fora da linha é que vai parar no lixão.