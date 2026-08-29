Anitta chamou atenção na estreia de 'Estrelas da Casa', que terminou a noite perdendo boa parte do público Reprodução
Anitta cobra empatia, mas admite ‘preconceito’ com dancinha no pagode
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Samara Felippo causa polêmica ao dizer que não gosta da função de ser mãe
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