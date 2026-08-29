Anitta chamou atenção na estreia de 'Estrelas da Casa', que terminou a noite perdendo boa parte do público - Reprodução

Anitta chamou atenção na estreia de 'Estrelas da Casa', que terminou a noite perdendo boa parte do público Reprodução

Publicado 29/08/2026 12:00 | Atualizado 29/08/2026 13:45

Calma, querida! Opinar pode, claro. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas “preconceito” não era justamente uma dessas palavrinhas que pedem um pouquinho mais de cuidado?

Até porque essas dancinhas que tanto incomodam Anitta podem nascer nas redes, nas ruas, entre jovens e até em ambientes periféricos. E se vierem justamente de gente que transforma dança em linguagem, expressão e identidade? Aí pode torcer o nariz sem oferecer nem um copinho de empatia?

Quando a opinião alheia atravessa temas que Anitta defende, o pedido costuma ser por compreensão, acolhimento e respeito. Justíssimo! Mas empatia boa mesmo é aquela que funciona também quando a dancinha irrita.

Epa! As dancinhas também merecem acolhimento!