Bia do Brás voltou a falar sobre sua virgindade na TV e pediu conselhos sobre a primeira vez divulgação/TV Globo
Bia do Brás faz da virgindade seu novo produto
Aos 26 anos, ex-BBB voltou a dizer na TV que nunca fez sexo e pediu conselhos a Ivete Sangalo sobre a tão anunciada primeira vez
Bia do Brás faz da virgindade seu novo produto
Aos 26 anos, ex-BBB voltou a dizer na TV que nunca fez sexo e pediu conselhos a Ivete Sangalo sobre a tão anunciada primeira vez
Anitta cobra empatia, mas admite ‘preconceito’ com dancinha no pagode
Cantora diz que não suporta certas coreografias no pagode e abre espaço para uma bela discussão
Globo ameaça demitir quem vazar Avenida Brasil 2. Que medo, Carminha!
Emissora reforça sigilo sobre a continuação da novela e bastidores já falam até em demissão por vazamentos
Virginia garante que não depende de homem
Influenciadora conta que aprendeu com a mãe, Margareth Serrão, a preservar sua independência desde cedo
Samara Felippo causa polêmica ao dizer que não gosta da função de ser mãe
Atriz volta a falar sem romantização sobre a maternidade e provoca reação da influenciadora Rayssa Buq
Santos deve R$ 80 milhões a Neymar e pagará R$ 1 milhão por mês
Clube faz novo acordo para quitar dívida de direitos de imagem que ainda gira em torno de R$ 80 milhões
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.