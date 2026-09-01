Bia do Brás voltou a falar sobre sua virgindade na TV e pediu conselhos sobre a primeira vez - divulgação/TV Globo

Bia do Brás voltou a falar sobre sua virgindade na TV e pediu conselhos sobre a primeira vez divulgação/TV Globo

Publicado 01/09/2026 07:00

Bia do Brás voltou a falar da própria virgindade . Desta vez, no Em Família com Eliana, da Globo, a ex-BBB contou, mais uma vez, que nunca namorou, nunca chegou aos finalmentes e aproveitou a presença de Ivete Sangalo e Dani Calabresa para pedir conselhos sobre como deve ser sua primeira vez. Aos 26 anos, Bia conseguiu transformar o que ainda não aconteceu em pauta nacional outra vez.

Ivete respondeu com bom senso: sexo é saudável, deve acontecer com responsabilidade e, principalmente, quando Bia estiver realmente pronta e com vontade. Dani Calabresa também reforçou que não existe prazo para isso.

Até aí, tudo lindo. O que me intriga é outra coisa: quantas vezes ainda vamos precisar ser informados de que Bia do Brás é virgem?

Ela contou no BBB, repetiu depois do programa e agora leva o assunto novamente para a televisão, pede conselho para Ivete e, naturalmente, vira manchete.

Pode ser verdade? Claro que pode. Não estou fiscalizando lençol de ninguém. Mas, a essa altura, a virgindade de Bia já parece menos uma condição íntima e mais um ativo de marketing.

Bia sempre teve talento para transformar qualquer característica em personagem, bordão e conteúdo. Agora descobriu algo ainda mais eficiente: fazer publicidade até daquilo que ainda não fez.

Se um dia acontecer a tão anunciada primeira vez, espero apenas que ela aproveite. Porque, pelo histórico, no dia seguinte o Brasil inteiro provavelmente saberá.