Giovani, da dupla Gian e Giovani, apareceu de mãos dadas com outra mulher apenas dois dias depois de o fim de sua relação de 26 anos vir a público - Reprodução rede social

Giovani, da dupla Gian e Giovani, apareceu de mãos dadas com outra mulher apenas dois dias depois de o fim de sua relação de 26 anos vir a públicoReprodução rede social

Publicado 01/09/2026 09:40

Depois de 26 anos de relacionamento, Anna Carolina Morais diz que viu seu casamento com Giovani , da dupla Gian e Giovani, acabar quase sem aviso. Segundo ela, o cantor saiu de casa dizendo ‘eu te amo, estou indo fazer o show’ e simplesmente não voltou.

Anna afirma que não havia crise declarada. Depois, começaram a chegar vídeos de Giovani acompanhado de outra mulher, inclusive na região da casa de campo do casal, onde ele teria dito que passaria alguns dias sozinho. Quando finalmente conseguiu falar com o marido, ouviu o clássico ‘preciso de um tempo’. Pelo visto, o tempo já tinha companhia.

Mas a cereja desse bolo de cara de pau veio dois dias depois: Giovani apareceu tranquilamente de mãos dadas com a mesma mulher em sua festa de aniversário. Nem teve o trabalho de respeitar o período de luto do próprio casamento.

Ninguém é obrigado a continuar casado. Mas, depois de 26 anos, Anna Carolina merecia ao menos ser avisada de que o casamento tinha acabado antes de ver o marido desfilando com a substituta.

Isso não é seguir a vida. É cara de pau em estado bruto.