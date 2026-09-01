Pedro Scooby e Cintia Dicker - Reprodução Instagram

Pedro Scooby e Cintia DickerReprodução Instagram

Publicado 01/09/2026 08:20

Tem maré que nem Pedro Scooby consegue encarar. E, pelo que anda circulando nos bastidores, a mais complicada do momento pode estar dentro de casa.

O casamento do surfista com Cintia Dicker estaria atravessando uma crise já há algum tempo. Ninguém confirmou separação, mas os dois começaram a aparecer cada vez menos juntos e sem as alianças que costumavam usar.

Scooby, que atualmente se dedica à Dança dos Famosos, também tem sido visto sozinho em compromissos nos quais seria natural encontrar a mulher ao lado. Cintia, por sua vez, anda igualmente discreta quando o assunto é o marido.

Separadamente, nada disso significaria grande coisa. Junto, vira aquele quebra-cabeça que a internet monta antes mesmo de os donos das peças decidirem contar o que aconteceu.

Os dois estão juntos desde 2019, se casaram no ano seguinte e são pais de Aurora. Portanto, até segunda ordem, continuam casados. Pelo menos oficialmente.

Só que relacionamento de famoso tem uma particularidade cruel: antes de o casal anunciar que acabou, os seguidores já perceberam que alguma coisa começou a acabar.

Se é apenas uma fase ou se Scooby realmente vai pegar outra onda, só os dois sabem. Por enquanto, o casamento parece estar em maré baixa.