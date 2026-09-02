Malévola detalhou a confusão que terminou em prisão e pagamento de fiança em São Paulo - Reprodução Instagram

Malévola detalhou a confusão que terminou em prisão e pagamento de fiança em São Paulo Reprodução Instagram

Publicado 02/09/2026 06:45

Malévola Alves resolveu contar no “Chupim”, da Metropolitana, sua versão da confusão que terminou em prisão no último fim de semana, em São Paulo. E não economizou nos detalhes. “Não levo desaforo. Falou, ouviu. Simplesmente, eu puxei o cabelo de uma mulher”, afirmou. Segundo ela, além de bater, também apanhou durante a confusão e só depois descobriu que a mulher envolvida era policial civil. “Eu não sabia! Se eu soubesse, não tinha puxado o cabelo dela”, disse.

A briga aconteceu durante uma festa da ESPM, no camarote do Komplexo Templo. Depois da confusão, Malévola foi conduzida à delegacia e liberada após pagar fiança. E foi justamente aí que surgiu uma nova indignação. “Um salário mínimo. O que eu achei uma palhaçada é que a gente tem que pagar em dinheiro vivo! E não tem troco!”, reclamou. Segundo ela, foi necessário sacar R$ 1.621 para conseguir fazer o pagamento.

No fim, resumiu a experiência à sua maneira: “Paguei a fiança e saí louca, saí linda”.

Engraçada pode até parecer a narrativa. A atitude, não. Puxar cabelo, partir para agressão e depois transformar tudo em anedota não tem graça nenhuma. Falta de troco incomoda. Falta de limite, muito mais.