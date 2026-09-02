Malévola detalhou a confusão que terminou em prisão e pagamento de fiança em São Paulo Reprodução Instagram
Malévola diz que bateu em mulher e reclama da falta de troco da fiança
Influenciadora relata puxão de cabelo, diz que também apanhou e reclama que precisou pagar a fiança em dinheiro vivo
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Leo Dias anuncia saída do comando diário do Melhor da Tarde na Band
Jornalista deixará a apresentação diária no fim de 2026, mas seguirá ligado à emissora e ao programa em outro formato
Justiça procura Virginia pela segunda vez e não consegue encontrá-la
Influenciadora ainda não foi notificada em ação do MPDFT contra ela e a Blaze, com pedido de ao menos R$ 120 milhões
Giovani diz ‘eu te amo’, some de casa e aparece com outra
Cantor da dupla Gian e Giovani põe fim a uma relação de 26 anos e, dois dias depois, surge de mãos dadas com outra mulher
Casamento de Pedro Scooby e Cintia Dicker estaria por um fio
Distância, aparições separados e sumiço das alianças aumentam rumores de que a relação do surfista e da modelo atravessa uma crise
Bia do Brás faz da virgindade seu novo produto
Aos 26 anos, ex-BBB voltou a dizer na TV que nunca fez sexo e pediu conselhos a Ivete Sangalo sobre a tão anunciada primeira vez
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