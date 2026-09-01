Leo Dias deixará o comando diário do Melhor da Tarde no fim de 2026, mas continuará ligado à BandReprodução Instagram
Leo Dias anuncia saída do comando diário do Melhor da Tarde na Band
Jornalista deixará a apresentação diária no fim de 2026, mas seguirá ligado à emissora e ao programa em outro formato
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