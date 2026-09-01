Leo Dias deixará o comando diário do Melhor da Tarde no fim de 2026, mas continuará ligado à Band - Reprodução Instagram

Leo Dias deixará o comando diário do Melhor da Tarde no fim de 2026, mas continuará ligado à BandReprodução Instagram

Publicado 01/09/2026 11:50

Leo Dias decidiu que três horas de televisão ao vivo por dia já são emoção suficiente. Um ano depois de estrear no Melhor da Tarde, o jornalista avisou à Band que deixará o comando diário da atração no fim de 2026.

O próprio Leo explicou que tantas horas ao vivo aumentam as chances de falar besteira. Autoconhecimento, convenhamos, nunca fez mal a ninguém.

A saída não significa rompimento com a emissora. A ideia é que ele continue ligado ao programa em outro formato, além de manter a parceria da Leo Dias TV com a atração.

Na época da contratação, em julho de 2025, publicações na imprensa apontaram que o salário de Leo na Band girava em torno de R$ 200 mil mensais, valor nunca confirmado oficialmente pela emissora.

Ou seja, ele não está indo embora. Está apenas reduzindo a exposição. E talvez tenha entendido uma regra valiosa da televisão: aparecer menos também pode ser uma ótima maneira de continuar aparecendo muito.