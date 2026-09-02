Pietro Antonelli em dois momentos: de cropped na Sapucaí e, mais recentemente, exibindo o físico definido nas redes sociais - Reprodução rede social

Pietro Antonelli em dois momentos: de cropped na Sapucaí e, mais recentemente, exibindo o físico definido nas redes sociaisReprodução rede social

Publicado 02/09/2026 11:40

Pietro Antonelli resolveu levar a expressão “o tempo trabalha” a sério. Uma montagem que circula nas redes compara o filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício em dois momentos bem diferentes: de cropped na Sapucaí, em 2025, e agora, exibindo o abdômen definido em uma selfie no elevador.

O cropped, aliás, já deixava claro que Pietro nunca teve exatamente problemas com a balança. Mas a fase atual mostra que academia, treino e disciplina entraram com força no roteiro. Em julho, o ator já havia chamado atenção ao publicar uma foto sem camisa exibindo o físico mais definido.

E o glow up não ficou só do pescoço para baixo. Aos 21 anos, Pietro também vive sua estreia em novelas. Em Quem Ama Cuida, ele interpreta Felipe e começa a construir o próprio espaço na televisão, depois de crescer vendo dois especialistas no assunto dentro de casa.

Se puxou aos pais na genética, ainda está descobrindo. Mas que o menino entendeu rapidamente como chamar atenção diante das câmeras, isso já entendeu.