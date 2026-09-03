Ratinho criticou a linguagem neutra em entrevista ao podcast Papagaio FalanteReprodução Instagram

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Andrei Lara
Ratinho foi ao Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, e mostrou que, aos 70 anos, não pretende atualizar o vocabulário. Ao falar sobre linguagem neutra, classificou o uso de “todes” como bobagem e soltou a pérola: “Todes é meus ov*s. Todes é o cacete.”
O melhor veio quase junto: Ratinho revelou que Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e presidente do SBT, já pediu que ele diminua as polêmicas para evitar novos processos. Ele garante que está tentando se controlar. Se isso é Ratinho com freio, melhor nem imaginar como seria com o acelerador.