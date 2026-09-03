Erika Schneider diz ter recusado convite para ser rainha de bateria de uma escola tradicional do RioReprodução Instagram
Erika Schneider diz que recusou posto de rainha de bateria. Mas de onde?
Musa da Mocidade diz que recusou posto de rainha de bateria de escola tradicional, mas mantém o nome em segredo
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