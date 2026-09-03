Erika Schneider diz ter recusado convite para ser rainha de bateria de uma escola tradicional do Rio - Reprodução Instagram

Erika Schneider diz ter recusado convite para ser rainha de bateria de uma escola tradicional do RioReprodução Instagram

Publicado 03/09/2026 06:45

Erika Schneider resolveu jogar confete no ventilador. Musa da Mocidade, contou que recebeu convite de uma “escola bem tradicional do Rio” para ser rainha de bateria, mas recusou por ainda não se sentir preparada. Bonito. Consciente. Responsável. Só esqueceu daquele pequeno detalhe que transforma qualquer história de Carnaval em fofoca de primeira: qual escola, querida?

A curiosidade aumenta porque Erika já desfila justamente na Mocidade, que acaba de coroar Gaby Mendes como sua nova rainha de bateria. Uma coisa não prova absolutamente nada sobre a outra, claro. Mas Carnaval sem especulação é só desfile técnico.

Agora, convenhamos: contar que recusou o posto de rainha de bateria de uma escola tradicional e esconder justamente qual escola é deixa o samba meio atravessado. Convite desse tamanho costuma ter nome, sobrenome e até presidente para confirmar. Sem escola, sem dirigente e sem uma pista sequer, a história fica bonita, mas com um pequeno problema: a gente termina de ler e pensa… será que esse convite desfilou mesmo ou ficou só na concentração?