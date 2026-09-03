Natália Deodato voltou a atender como manicure e mantém seu próprio instituto de beleza - Reprodução Instagram

Natália Deodato voltou a atender como manicure e mantém seu próprio instituto de belezaReprodução Instagram

Publicado 03/09/2026 08:20

Quatro anos depois de entrar no BBB 22 e sair do programa com milhões de olhos sobre ela, Natália Deodato voltou a uma velha conhecida: a profissão de manicure. E voltou com força. A ex-BBB mostrou uma rotina de três turnos de atendimento e contou que, em um dos dias, trabalhou tanto que não conseguiu nem parar para comer.

Antes que alguém anuncie a falência da moça, calma. Natália também mantém instituto de beleza, estuda, dá mentorias e segue trabalhando com internet. Mas a cena da ex-BBB novamente com alicate e esmalte na mão é um belo choque de realidade numa fábrica que todo ano vende a ideia de que três meses de confinamento garantem fama e dinheiro para sempre.

E talvez esteja aí a melhor parte da história. Natália voltou a fazer unha sem vergonha nenhuma, mas não voltou exatamente para a vida de antes. Desde 2023, ela comanda o próprio instituto de beleza, onde oferece aulas e mentorias, além de trabalhar com palestras, cursos, perfumaria e ainda cursar faculdade. Vergonha seria ficar esperando uma publi cair do céu só porque um dia apareceu na Globo. Reality acaba, seguidores somem, o algoritmo muda. A cutícula, pelo menos, sempre cresce.