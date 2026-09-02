Luana Piovani faz críticas a Pedro Scooby sobre cuidados com filhos - Reprodução / Instagram

Luana Piovani faz críticas a Pedro Scooby sobre cuidados com filhosReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2026 12:10

Rio - Luana Piovani voltou a fazer críticas públicas a Pedro Scooby nesta quarta-feira (2) ao falar sobre os cuidados com os filhos que tem com o surfista. Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou registros envolvendo os gêmeos Bem e Liz, de 11 anos, e fez comentários direcionados ao ex-marido.

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Em uma das publicações, Luana mostrou piolhos que, segundo ela, teriam sido encontrados em Liz. Ao comentar a situação, também aproveitou para alfinetar Scooby. "Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos", escreveu.



Na sequência, a apresentadora publicou imagens de machucados nas pernas e nos pés de Bem. Segundo ela, o menino tem alergia a picadas, o que exigiria atenção especial com os locais frequentados e com os cuidados posteriores. "Ele é alérgico a picadas, fora os machucados adquiridos, mas tem como escolher lugares mais aptos a 'condições' e também cuidar pós devôros e ferir se né... Desejo paternidade", escreveu.



Luana ainda comentou as críticas que costuma receber por expor publicamente os desentendimentos com o ex-marido e afirmou que não se preocupa com a maneira como é vista por parte do público. "E tô cagando pros que me têm como bruxa e a ele herói. Meu cool [sic] pra vocês", disparou. Em uma das publicações, Luana mostrou piolhos que, segundo ela, teriam sido encontrados em Liz. Ao comentar a situação, também aproveitou para alfinetar Scooby. "Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos", escreveu.Na sequência, a apresentadora publicou imagens de machucados nas pernas e nos pés de Bem. Segundo ela, o menino tem alergia a picadas, o que exigiria atenção especial com os locais frequentados e com os cuidados posteriores. "Ele é alérgico a picadas, fora os machucados adquiridos, mas tem como escolher lugares mais aptos a 'condições' e também cuidar pós devôros e ferir se né... Desejo paternidade", escreveu.Luana ainda comentou as críticas que costuma receber por expor publicamente os desentendimentos com o ex-marido e afirmou que não se preocupa com a maneira como é vista por parte do público. "E tô cagando pros que me têm como bruxa e a ele herói. Meu cool [sic] pra vocês", disparou.

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Pedro Scooby rebateu as críticas



Após as publicações de Luana, Pedro Scooby também se manifestou nesta quarta-feira (2) e rebateu as críticas sobre os cuidados com os filhos. O surfista afirmou que Liz já havia chegado de Portugal com piolhos e disse que a família vinha tratando a situação. "E respondendo à Luana, né, que ela resolveu expor as crianças aí na internet, a Liz já veio com piolho de Portugal. E a gente cuidou, a gente estava limpando, tirando os piolhos. Normal, deve ter alguns ainda. Tanto que a Aurora nunca teve piolho aqui, o Dom nunca teve piolho estando aqui no Brasil, e é uma coisa recorrente em Portugal", disse ele no stories do Instagram.



Scooby também comentou os machucados nas pernas de Bem, exibidos anteriormente por Luana. Segundo ele, as marcas são resultado da rotina ativa do menino e de picadas de mosquito durante uma passagem pela Bahia. "E quanto ao Bem, tá com as pernas machucadas. Ele vive uma vida muito ativa aqui na rua mesmo, brincando. Se embrenhou lá no mato na Bahia, parecia que estava com a perna cheia de catapora de tanto mosquito que pegou ele nas pernas. E a gente foi cuidando, só que ele é uma criança muito ativa, continua indo para a praia todo dia, surfando todo dia, e demora a cicatrizar quando você tem uma vida ativa. Mas as crianças estão bem, felizes, e é isso", finalizou o surfista.

Luana rebate e mostra conversa com Cintia Dicker



A resposta de Pedro Scooby não encerrou a discussão. Pouco depois, Luana Piovani voltou às redes sociais para contestar a afirmação de que Liz já teria chegado de Portugal com piolhos. A apresentadora afirmou que a filha só começou a apresentar sinais do problema dias depois de desembarcar no Brasil e citou uma conversa com Cintia Dicker para sustentar sua versão.



"Língua de trapo. Fala com a Cintia, sua ex-esposa, pra você ver. Ela [Liz] começou a coçar a cabeça uma semana depois. Quando eu falei com a Cintia, que é uma pessoa que tenho muito respeito e carinho porque sempre esteve ajudando a cuidar dos meus filhos, nossos no caso, eu falei 'Cintia, eu mudo de nome se foi no primeiro dia que ela chegou'", afirmou.



Luana disse ainda que o problema teria surgido quando Liz já estava no país. "Eu não vou aqui colocar a mensagem que ela me mandou, mas ela respondeu: 'Foi uma semana depois'. Ela pegou piolho no Brasil, com você. Temos problema de piolho em Portugal, mas sou sempre muito atenta. Ela coça a cabeça, eu já vou chegar", declarou.



Apesar de afirmar inicialmente que não divulgaria a conversa, a apresentadora publicou um print da troca de mensagens com Cintia. No registro, a modelo teria escrito: "Foi depois de uma semana que ela tava aqui. É muita criança mesmo aqui. Mas, meu Deus!!! É muito piolho". Na sequência, Luana voltou a criticar a postura do ex-marido. "Deixa de ser irresponsável, bate no peito, segura sua onda, cresce, evolui. Não fica se defendendo, não, cara. Aprende", disparou.



Ao compartilhar a conversa, ela também afirmou que os filhos estavam sob os cuidados do surfista havia cerca de dois meses. "Pelado na praça e não aprende. Cresce, cara. Tem 2 meses que eles estão com você. Não faz cara de cão que caiu do caminhão. Quem pensa, não te compra. E cale-se, perderás sempre! Sugiro: paternidade", escreveu.



Scooby responde novamente



Pedro Scooby voltou a se pronunciar pouco depois e manteve a versão de que Liz teria chegado de Portugal com lêndeas. O surfista, no entanto, corrigiu uma informação dada anteriormente e afirmou que o episódio teria acontecido três dias depois da chegada da filha ao Brasil, durante uma viagem para a Bahia. "Pô, Luana querida, você insiste em não resolver comigo pelo WhatsApp e falar pela internet, então vamos lá. Vou te responder de novo porque eu tô vindo aqui trabalhar, mas vamos lá", iniciou.



Scooby argumentou que nenhum dos outros integrantes da família apresentava piolhos naquele período e, por isso, acredita que as lêndeas já estavam no cabelo da menina antes da viagem. "O piolho, ele nasce da lêndea, né? E como a Aurora não estava com piolho, o Dom não estava com piolho, eu nem a Cíntia estávamos com piolho, quem trouxe essa lêndea de Portugal foi a Liz. E eu, agora vendo as datas, realmente não foi no dia que ela chegou. Foi três dias depois que ela chegou que a gente foi pra Bahia, e foi logo no dia que a gente chegou na Bahia. Não foi… Ou seja, não foi uma semana depois, foram três dias depois", declarou.



Por fim, o surfista afirmou que preferia tratar o assunto diretamente com a ex, fora das redes sociais, e disse que decidiu responder publicamente por discordar das declarações feitas por ela. "Mas se você tivesse mandado mensagem no WhatsApp, eu iria te responder. Eu só tô te respondendo aqui porque tem uma hora que a gente cansa de ficar falando mentira na internet e as pessoas acreditando no que é falado na internet. Tá bom? Bom passeio em Noronha", concluiu.



Histórico de divergências



Luana Piovani e Pedro Scooby são pais de Dom, Bem e Liz. O surfista também é pai de Aurora, de 3 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Cíntia Dicker.



Os dois acumulam ao longo dos últimos anos uma série de divergências públicas relacionadas principalmente à criação dos filhos. Luana mora em Portugal, enquanto Scooby vive no Brasil, e questões envolvendo a rotina das crianças e a distância entre os pais já foram motivo de outros desentendimentos.



Uma das trocas públicas mais recentes aconteceu em março, durante o aniversário de 14 anos de Dom. Na ocasião, Luana veio ao Brasil para comemorar a data com o filho mais velho e contou ter ficado incomodada ao descobrir que Liz viajaria para São Paulo justamente no aniversário do irmão.



"Acabei de tomar um copinho de fel. Difícil, né? Hoje é aniversário do meu filho mais velho, eu me programei para passar o dia com ele e acabo de saber que a minha filha, no caso irmã do meu filho primogênito, vai viajar. Como assim vai viajar no aniversário do irmão?", disse na época.